[컨콜] 삼성SDS "구미 AI 데이터센터, 클라우드 사업 확대에 기여할 것"

삼성SDS가 구미 신규 인공지능(AI) 데이터센터를 통해 클라우드 사업 경쟁력 확대에 나선다.

삼성SDS 클라우드서비스사업부장 이호준 부사장은 22일 2025년 4분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "구미 데이터센터의 가동 목표 시점은 2029년 3월로, 시장 수요에 빠르게 대응하고자 최대한 개소 일정을 당기기 위해 현재 구미시와 다양한 방법을 모색 중"이라고 밝혔다.

삼성SDS 본사 전경 (사진=삼성SDS)

이어 "구미 AI 데이터센터는 AI GPU 서비스에 최적화된 고전력 IT 장비를 최적의 환경으로 운영할 수 있게 지어질 예정"이라며 "하이퍼스케일 데이터센터 운영을 위해 우리가 보유한 하이브리드 폴링이나 표본 도입 등을 활용해 냉각과 전력 인프라 전반에 최신 기술을 적용할 예정"이라고 덧붙였다.

그러면서 "데이터센터 투자 규모는 총 60메가(MW)급으로, 이미 확보된 고객 수에 맞춰 시작해 향후 AI와 GPU 사업의 추이에 따라 탄력적으로 증설할 계획"이라며 "이번 신규 데이터센터 투자가 우리 AI 인프라 경쟁력 확보와 클라우드 사업 확대에도 기여를 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

마지막으로 이 부사장은 "우리가 확보한 부지는 앞으로 100MW 이상을 넘는 데이터센터를 건설할 수 있을 것"이라고 말했다.