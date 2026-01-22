독파모 탈락한 NC AI, 실용주의로 선회…산업 특화 AI서 기회 모색

정부의 독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 사업 1차 평가에서 탈락한 NC AI가 산업 특화 AI와 중소기업 AX(인공지능 전환)를 전면에 내세우며 새로운 행보에 나섰다. 초거대 범용 AI 경쟁 대신 현장 중심의 실용적 AI 시장에서 기회를 모색하려는 모습이다.

NC AI는 지난 21일 사단법인 중소기업기술혁신협회(이노비즈협회)와 중소기업 AI 활용 경쟁력 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. NC AI의 산업 특화 AI 기술력과 2만3천여 개 이노비즈기업 및 회원사의 네트워크를 결합해 중소기업에 실제로 적용 가능한 AX 표준 모델을 구축하기 위해서다.

양측은 단순한 AI 기술 도입을 넘어 각 산업의 구조와 업무 특성을 반영한 실효성 중심의 AI 전환 체계를 마련하는 데 뜻을 모았다. 이를 위해 ▲AX 목적의 AI 도입∙활용 모델 발굴 및 확산 지원 ▲업종∙규모∙디지털 수준에 따른 맞춤형 AI 솔루션 검토 및 적용방안 논의 ▲AI∙AX 관련 세미나, 설명회, 교육 등 공동 홍보∙캠페인 추진 ▲기타 AI 기반 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 협력 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

또 양측은 AI 기술의 실질적 활용도를 높이기 위한 인식 개선과 역량 강화 사업도 공동으로 추진한다. AI 및 AX 관련 세미나, 설명회, 교육 프로그램을 기획해 중소기업 경영진과 실무자들을 대상으로 현장 중심의 실천형 AI 역량 강화를 지원할 계획이다.

NC AI, 이노비즈협회가 중소기업 AX 혁신을 위한 전략적 업무협약을 체결했다. (사진=NC AI)

이번 협력은 중소기업 AX 확산을 통해 국가 산업 전반의 생산성과 경쟁력을 실질적으로 끌어올린다는 점에서 의미가 크다. 산업별 특화 AI 모델의 축적은 해외 범용 AI 기술에 대한 의존도를 완화하고 국내 산업 환경에 최적화된 AI 기술 자립도와 기술 주권 강화로 이어질 것으로 기대된다.

업계에선 NC AI가 독파모 1차 평가 탈락 이후 선택한 이 같은 전략적 방향을 두고 기대감을 드러내고 있다. 파운데이션 모델 중심의 경쟁 구도에서 벗어나 실제 수요가 존재하는 산업·중소기업 AX 시장으로 무게중심을 옮겼다는 점에서다.

업계 관계자는 "범용 파운데이션 모델이 기술적 파급력과 확장성을 중시한다면, 산업 특화 AI는 현장 적용성과 비용 효율성이 중요하다"며 "특히 중소기업 AX 시장에서는 모델 성능보다 도입 비용, 운영 안정성, 현장 적합성이 더 중요한 요소로 작용한다는 점에서 NC AI와 방향성이 더 맞을 것"이라고 분석했다.

다만 산업 특화 AI 전략이 갖는 구조적 한계를 지적하는 목소리도 있다. 범용 파운데이션 모델과 달리 적용 범위가 제한적일 수밖에 없고 지속적인 성과 창출 없이는 확장성과 수익성을 확보하기 어렵다는 점에서다.

업계 관계자는 "특정 산업이나 업무 영역에서 반복 적용 가능한 성공 사례를 얼마나 빠르게 만들어낼 수 있느냐가 관건"이라면서도 "중소기업 AX 시장 자체는 아직 뚜렷한 표준 모델이나 선도 기업이 자리 잡지 않은 초기 단계라는 점에서 기술력이 있는 NC AI에겐 기회가 될 수 있다"고 밝혔다.