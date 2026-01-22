지그재그, '백과사전' 니트·가드건 편 공개…연계 기획전도

쇼핑몰 15%·브랜드 25% 적용 쿠폰 발급

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그가 공식 유튜브 채널을 통해 '백과사전' 니트·카디건 편을 22일 오후 5시에 공개하고, 연계 기획전을 앱 내에 선보인다고 22일 밝혔다.

'백과사전'은 지그재그가 고객의 쇼핑 고민을 해결하기 위해 자체 기획·운영해온 유튜브 오리지널 콘텐츠다. 수많은 선택지 앞에서 고민하는 25~34세 여성 고객을 위, 직원이 직접 합리적인 가격대의 상품을 선별해 제안하는 것이 특징이다. 상품의 디테일 뿐만 아니라 추천 체형, 실제 코디 예시까지 함께 소개한다. 

이번 편에서는 겨울부터 봄 시즌까지 수요가 집중되는 니트와 카디건 70여 종을 다룬다. 지그재그 직원들이 200개 이상의 상품을 직접 착용하며 ▲촉감 ▲보풀 ▲털 날림 등 주요 요소를 확인한 뒤 활용도가 높은 71종을 선정했다. 지그재그 고객들의 다양한 취향을 고려해 일상적으로 활용하기 좋은 기본 아이템부터 트렌디한 디자인까지 폭넓게 구성했으며, ▲스트레이트 ▲웨이브 ▲내추럴 등 체형별로 잘 어울리는 상품을 정리해 소개한다.

국내 쇼핑몰과 브랜드 상품을 함께 소개해 지그재그의 셀렉션도 보여준다. '라룸 파스텔 카디건', '크렘므 프루아 메리노 울 카디건' 등으로 인기를 끌고 있는 쇼핑몰 자체 제작 상품부터 '드로우핏우먼 소프티 캐시 울 블렌디드 브이넥 니트', '드헤베 소프트 퍼 카디건' 등 브랜드 니트까지 여성들에게 인기를 얻고 있는 니트, 카디건을 총망라해 소개한다.

지그재그는 이날 오후 5시부터 오는 28일 자정까지 '백과사전' 니트·카디건 편 연계 기획전을 운영한다. 해당 기획전에서 영상에 소개된 상품을 한눈에 확인할 수 있으며, 쇼핑몰 상품에 적용 가능한 15% 쿠폰과 브랜드패션 셀렉티드관 상품에 적용할 수 있는 25% 쿠폰도 제공한다. 기획전 기간 유튜브 영상에 댓글을 남긴 고객 중 4명을 추첨해 ▲'소니 헤드셋' ▲'인스탁스 카메라' ▲'보만 스팀다리미' ▲'보다나 헤어 봉고데기'를 증정한다.

카카오스타일 관계자는 "이번 백과사전은 소재, 핏 등 요소에 따라 만족도가 크게 달라지는 니트와 카디건을 영상으로 꼼꼼히 정리한 말 그대로 '백과사전' 같은 콘텐츠"라고 말했다.

