카카오스타일(대표 서정훈)이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’가 여행 크리에이터 ‘원지’와 공동 제작한 ‘요리조리 에디션’을 25일 오후 5시 공식 출시했다.

‘요리조리 에디션’은 ‘어떤 순간에도 요리조리 잘 어울리는 옷’이라는 의미를 담았다. 디렉터로 참여한 원지가 직접 지은 이름으로 ‘지그재그’와도 의미가 연결되며, 일상, 여행, 출근 등 다양하게 활용할 수 있는 실용성과 스타일을 동시에 갖춘 것이 특징이다. 제작은 지그재그의 인기 쇼핑몰 ‘라룸’이 맡았다.

지그재그는 이번 컬렉션을 총 13종으로 구성했다. ▲맨투맨 3종(아보카도 그린, 베이지 블루, 미스티 퍼플) ▲바지 8종(코코아브라운, 소프트라벤더, 포그블루체크, 미드나잇체크, 각 숏/롱 옵션) ▲셔켓 2종(포그블루, 내추럴 크림)이다.

카카오스타일 보도자료_지그재그, ‘원지의하루’와 공동 제작한 ‘요리조리 에디션’ 출시

100% 국내 생산으로 퀄리티를 높였으며, 단추 등 곳곳에 디테일 포인트를 넣었다. 여유 있는 실루엣과 흔치 않은 색감을 활용해 다양한 코디가 가능하며, 여성복에서는 드문 카테고리인 ‘셔켓(셔츠와 자켓의 합성어)’을 선보여 차별성을 더했다. 일반적인 셋업이 위아래가 세트로 만들어진 것과 달리 요리조리 에디션은 취향에 따라 상·하의를 자유롭게 조합해서 입을 수 있다.

9월 25일 오후 5시부터 10월 1일까지 요리조리 에디션 출시 기념 기획전도 진행한다. 10% 할인에 추가 20% 쿠폰으로 혜택을 더했다. 하나만 구매해도 무료 배송이 적용되며, 선착순 일부 수량은 ‘직진배송’으로 빠르게 받아볼 수 있다. 기획전 기간 구매 고객에게는 추첨을 통해 원지가 직접 고른 경품도 증정할 계획이다.

카카오스타일 관계자는 “첫 영상이 공개되자마자 화제를 모았던 컬래버레이션 의류가 드디어 출시됐다”라며 “실제 고객 니즈에서 출발해 다양한 디테일을 더한 ‘요리조리 에디션’이 소비자에게 ‘내가 원하던 옷’을 찾는 경험을 선사할 것으로 기대한다”라고 말했다.