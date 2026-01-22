우체국물류지원단, 고가치 데이터 개방...과기정통부 장관상 수상

우체국물류지원단은 AI산업 발전을 뒷받침하는 고가치 데이터 개방과 데이터 활용 생태계 조성의 공로를 인정받아 ‘2025년 공공데이터 개방 및 활용 활성화’ 부문에서 과학기술정보통신부 장관상을 수상했다고 밝혔다.

우체국물류지원단은 단순한 데이터 개방을 넘어 맞춤형 수요조사를 통해 산업계가 필요로 하는 고가치 데이터 발굴 및 개방 등 공공데이터 활용도 제고를 위한 다각적인 노력을 기울여 왔다. 또 데이터의 정확성과 신뢰성을 높이기 위해 데이터 오류 무결점 달성 및 표준 데이터 준수 등 체계적인 품질관리 프로세스를 운영해 온 점도 높게 평가 받았다.

오기호 우체국물류지원단 이사장은 “이번 수상은 우리 기관의 데이터 개방 노력이 국민과 기업에게 실질적인 도움이 되고 있음을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 고품질 고가치 공공데이터를 지속적으로 개방해 디지털 플랫폼 정부 구현과 데이터 경제 활성화를 선도하겠다”라고 말했다.