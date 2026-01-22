블랙록 "2026년 투자 시장, 디지털자산이 움직일 것"

실물자산 토큰화도 주요 테마로 꼽혀

금융입력 :2026/01/22 09:40

홍하나 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

글로벌 자산운용사 블랙록이 2026년 투자시장을 이끌 신흥 트렌드로 가상자산과 토큰화를 지목했다. 블랙록은 21일(현지시간) 이러한 내용을 담은 ‘2026 시장 테마 전망’ 보고서를 공개했다.

보고서는 디지털자산을 단순한 투기수단이 아닌, 전통 자산군에 대한 접근 방식을 현대화하는 도구로 규정했다. 제이 제이컵스 블랙록 상장지수펀드(ETF) 부문 총괄은 가상자산을 “전례 없는 방식으로 시장을 움직이는 테마”라고 평가했다.

또 부동산과 주식 등 실물자산을 디지털 형태로 전환하는 토큰화가 빠르게 확산되고 있는 점도 언급됐다. 이는 투자자들의 시장 접근 방식 변화로, 미국 달러에 연동된 스테이블코인이 대표적인 사례로 제시됐다.

관련기사

가상자산을 활용한 거래 이미지. (사진=챗GPT)

업계에서는 10조달러(약 1경4천645조원) 이상 자산을 운용하는 블랙록이 가상자산과 토큰화를 공식 보고서에서 주요 테마로 언급했다는 점에 주목하고 있다.

블랙록은 비트코인 현물 ETF인 ‘아이셰어즈 비트코인 트러스트(IBIT)’를 운용하고 있는 만큼 가상자산 시장에 대한 관심이 크다. IBIT는 2024년 1월 출시 이후 운용자산 규모가 700억달러(약 102조5천920억원)를 넘어섰으며, 역사상 가장 빠르게 성장한 ETF로 평가받고 있다.

홍하나 기자0626hhn@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
블랙록 가상자산 etf 디지털자산 금융 토큰화 스테이블코인

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"규제 사정권 밖이라지만"…AI 기본법 첫날, 책임 경계에 업계 '촉각'

플랫폼 창업한 '올드보이' 줄줄이 귀환...왜?

[퀀텀프론티어①] 양자컴퓨터 알고리즘서 독보적…"한국판 오라클 될 것"

[속보] 코스피 개장 직후 5000 돌파... 사상 처음

ZDNet Power Center