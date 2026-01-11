관망은 끝났다…월가 은행, 디지털자산 실전 투입

전통 금융사가 디지털자산을 바라보는 시각이 180도 바뀌고 있다. 한때는 관리해야 할 위험 요소로만 인식됐던 디지털자산이 이제는 기존 금융 인프라와 어떻게 통합할 것인지 고민하는 대상이 됐다. 특히 월가 금융권은 디지털자산을 제도권 안에서 활용 가능한 새로운 금융 수단으로 받아들이는 분위기다.

대표적으로 JP모건은 자체 스테이블코인 고객군을 확장하기 시작했으며, 모건스탠리는 가상자산 현물 상장지수펀드(ETF) 상품 제공에 나섰다. 영국 바클레이스는 스테이블코인 인프라 기업에 대한 투자를 단행하며 디지털자산 결제·정산 영역으로 보폭을 넓히고 있다. 이러한 일련의 행보는 금융권이 디지털자산 시장을 단순한 투기 영역이 아닌 중장기 성장 기회로 인식하기 시작했음을 보여준다.

미국 투자은행 모건스탠리는 비트코인과 솔라나 현물 상장지수펀드(ETF) 상품을 출시할 계획이다. 이를 위해 미 증권거래위원회(SEC)에 ‘모건스탠리 비트코인 트러스트’와 ‘모건스탠리 솔라나 트러스트’ 상품 관련 서류를 제출했다. 승인될 경우 해당 상품은 모건스탠리 자산관리 부문 고객 약 1천900만명에게 제공될 예정으로, 가상자산 연계 투자 상품에 대한 접근성이 크게 확대될 전망이다.

비트코인 현물 ETF는 미국 시장에서 출시 이후 2년간 대규모 자금 유입을 기록하며 역사상 가장 성공적인 상품 중 하나로 평가받고 있다. 현재 미국에는 총 12개 현물 비트코인 ETF가 상장돼 있다. 규모는 약 1천200억달러(한화 약 175조1천880억원) 상당 비트코인 130만개 이상이다.

뱅크오브아메리카(BOA) 최고투자책임자(CIO) 조직은 비트와이즈, 피델리티, 블랙록, 그레이스케일이 운용하는 비트코인 현물 ETF 4종을 공식 승인했다. 해당 ETF는 총 1천억달러(약 145조9천990억원) 이상 비트코인 자산을 운용하고 있다.

이번 결정은 BOA가 자사 자산관리 고객군에게 포트폴리오 1~4%를 디지털자산에 배분할 수 있다는 투자 조언을 한 지 약 한 달 만에 이뤄졌다. 앞서 크리스 하이지 BOA CIO는 한 외신 인터뷰에서 “테마형 혁신 투자에 강한 관심이 있고 높은 변동성을 감내할 수 있는 투자자라면, 디지털자산에 1~4% 정도 소규모 배분이 적절할 수 있다”고 밝힌 바 있다. 이는 디지털자산이 전통 자산 배분 전략 일부로 편입되고 있음을 시사한다.

JP모건은 자체 발행한 미 달러 연동 예치금 토큰 JPMD를 금융·기관 고객 대상으로 본격 확대할 방침이다. 이를 위해 뉴욕에 기반을 둔 금융기관용 블록체인 인프라인 ‘캔톤 네트워크’ 개발사 디지털애셋과 협력에 나섰다. 캔톤 네트워크는 프라이버시 보호 기능과 규제 준수, 확장성을 갖춘 레이어1 블록체인으로, 금융권 활용을 염두에 두고 설계된 것이 특징이다.

JP모건 블록체인 부문 키넥시스와 디지털애셋은 2026년까지 캔톤 네트워크 상에서 JPMD를 발행·이전·상환할 수 있는 프레임워크 구축에 집중할 계획이다. 이와 함께 블록체인 기반 예치 계좌 등 키넥시스 디지털 결제 상품을 통합하는 방안도 검토하고 있다.

이번 제휴를 통해 월가에서는 퍼블릭 블록체인 환경에서도 규제 자금이 빠르고 안전하게 이동할 수 있을 것이라는 기대가 나온다. 유발 루즈 디지털애셋 공동창립자 겸 최고경영자(CEO)는 “이번 협력은 시장 속도에 맞춰 이동할 수 있는 규제된 디지털 현금이라는 비전을 현실로 구현한 것”이라고 말했다.

영국 런던에 본사를 둔 글로벌 은행 바클레이스는 스테이블코인 인프라 기업에 대한 투자를 단행하며 전통 금융권의 디지털자산에 대한 관심 확대를 분명히 했다. 바클레이스는 스테이블코인 발행사와 금융기관을 연결해 정산과 상호운용성을 지원하는 미국 기반 플랫폼 ‘유빅스(Ubyx)’에 비공개 투자를 진행했다.

유빅스는 시티은행 출신 토니 맥러플린이 설립한 기업으로, 코인베이스와 갤럭시 등으로부터 1천만달러(약 145억9천900만원) 규모 시드 투자를 유치한 바 있다. 바클레이스는 성명을 통해 “이번 투자는 스테이블코인과 같은 새로운 형태 디지털자산이 제공하는 기회를 탐색하려는 전략 일환”이라고 밝혔다.