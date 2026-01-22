정부, 전기차 충전기 보조금 5457억 편성…성능 미달 시 지원 제외

기후에너지환경부는 2026년도 전기차 충전 기반시설(인프라) 구축사업을 본격적으로 추진한다고 22일 밝혔다.

올해 충전 기반시설 예산은 총 5천457억원으로, 급속·완속·중속 충전시설 구축을 지원한다.

기후에너지환경부는 올해 ▲급속충전기 4천450기(총 3천832억원, 직접 660기, 민간보조 3천790기)▲중속충전기 2천기(총 300억원) ▲완속충전기 6만5천기(총 1천325억 원, 신규 5만기, 교체 1만5천기) 등 총 7만1천450기의 설치를 지원할 계획이다.

이번 사업은 충전기 보급을 지속적으로 추진하면서도, 전기차 이용자가 체감하는 충전 품질·신뢰성을 높이기 위한 것이다.

현대자동차그룹이 서울 을지로 미래에셋 센터원 지하주차장에 설치한 초고속 전기차 충전소 ‘을지로 센터원 E-pit’ 에서 아이오닉5가 충전하고 있다.

올해 보조금 지침에선 운영과 제조 역량을 함께 보도록 사업수행기관 평가·선정체계를 바꾼다. 이전엔 전기차 충전기 설치 사업수행기관을 운영사 중심으로 선정하면서, 경영상태와 사업관리, 유지관리 등 운영 중심 항목 위주로 평가했다. 올해부터는 운영사와 제조사를 각각 평가·선정하고, 사업수행기관 선정은 운영사+제조사 공동사업체(컨소시엄) 방식으로 추진한다.

제조사는 기술개발 노력 등 충전기 품질·역량 중심으로 평가해 운영 역량뿐 아니라 제조 품질까지 반영할 계획이다.

최소 성능 기준을 신설, 강화하고 성능에 따라 지원을 차등화한 체계도 반영됐다. 올해부터는 최소 성능 기준 충족 여부가 보조금 지원과 직접 연계된다. 기준 미달 충전기는 지원 대상에서 제외한다. 급속충전기 핵심부품인 파워모듈은 성능평가를 실시해 기준 미달 시 지원 수준을 조정(20% 감액)한다. 충전기 내구성과 안정성을 높이고, 에너지 효율·출력 유지 등 전반적인 성능 향상을 유도해 잦은 고장·출력 저하 등으로 인한 이용자 불편을 최소화할 계획이다.

관련기사

이번 보조금 지침에선 중속(30~50kW) 구간도 신설됐다. 이용자 체감과 정책기준을 맞춘다는 취지다. 그간 급속·완속 범주에 섞여 있던 30~50kW 구간을 ‘중속’으로 신설·분리하고 대형매장과 영화관 등 2~3시간 체류형 거점의 이용 특성에 맞는 충전 기반시설 확충이 가능하도록 출력 구간을 재정비한다.

서영태 기후에너지환경부 녹색전환정책관은 “이번 지침은 설치 대수만 늘리는 방식에서 한 걸음 더 나아가, 국민이 체감하는 충전 품질과 신뢰성을 높이는 데 초점을 맞췄다”라며, “전기차 충전기의 최소 성능기준을 강화해 기준에 미달하는 제품은 시장에 들어오기 어렵게 하고, 운영 역량뿐만 아니라 제조 역량까지 평가해 충전기가 설치된 이후에도 고장·불편이 줄어드는 선순환을 만들겠다”고 밝혔다.