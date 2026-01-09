GM, 전기차 사업 축소 비용만 10조원

제너럴모터스(GM) 전기차 사업 조정 관련 비용이 약 10조원에 달하는 것으로 나타났다.

도널드 트럼프 행정부 전기차 세액공제 혜택 종료와 연비 규제 완화로 인해 북미 지역 전기차 수요가 둔화함에 따라 완성차 업체들은 선제적으로 전기차 생산능력을 축소하고 있다.

8일(현지시간) GM은 전기차 사업 축소와 중국 내 구조조정 과정에서 발생한 71억 달러(약 10조 3천억원)를 4분기 특별 비용으로 반영한다고 밝혔다.

GM은 이날 공시를 통해 해당 비용 가운데 약 60억 달러(약 8조 7천억원)는 전기차 수요 둔화로 해당 사업 계획을 조정하는 과정에서 발생한 손상차손이라고 밝혔다. 공급업체 계약 취소 및 정산 등 현금 영향이 있는 항목(42억 달러)이 포함된다. 나머지 11억 달러(약 1조 6천원)는 앞서 발표한 중국 내 합작법인 구조조정과 관련된 비용이라고 설명했다. 이 중 약 5억 달러(약 7천억원)는 현금 지출을 수반한다.

GM은 해당 비용이 순이익에는 영향을 미치지만, 조정 실적에는 반영되지 않는다고 설명했다.

시장에서는 GM이 지난해 10월 전기차 전략을 재검토하며 3분기에 16억달러 비용을 먼저 반영한 이후 추가 비용 가능성이 제기돼 왔다. 블룸버그는 당시 비용까지 포함하면 GM의 전기차 관련 누적 비용이 76억 달러로 늘었다고 전했다

경쟁사들도 속도 조절에 들어갔다. 포드는 지난해 12월 전기차 투자 축소와 우선순위 재편에 따른 구조조정으로 195억 달러(28조 3천억원) 규모 특별비용을 계상할 것이라고 밝혔다.

외신들은 이번 조정이 GM의 전기차 라인업 자체를 즉각적으로 접는 수준이라기보다, 수요 둔화에 맞춰 투자·생산 계획을 재정렬하는 성격이 강하다고 분석했다.

블룸버그통신은 "GM의 최근 전략은 경쟁사 포드만큼 극적이진 않다"며 "여전히 12개 전기차 모델을 판매하고 있으며, 새로운 배터리 기술 개발도 계속하고 있다"고 분석했다.

한편, GM의 지난해 전기차 판매량은 약 17만대에 그쳤고, 회사는 현재 생산과 인력을 감축하고 있다.