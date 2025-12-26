LG엔솔, 포드 이어 FBPS 계약도 해지…3.9조 규모

LG에너지솔루션이 미국 완성차 업체 포드에 이어 미국 배터리팩 제조사 FBFS와 대형 공급 계약도 종료했다. 전기차 캐즘 장기화로 고객사들이 투자·사업 계획을 재조정하는 흐름이 이어지면서, 국내 배터리 업계 수주 불확실성이 다시 부각되는 모습이다.

LG에너지솔루션은 26일 고객사 FBPS 배터리 사업 철수로 인해 2024년 4월 체결했던 전기차 배터리 모듈 공급 계약을 상호협의를 통해 해지한다고 공시했다.

해지 금액은 공시 당일 환율 기준 약 3조 9천217억원이다. 전체 계약액(27억 9천500만 달러) 중 이미 이행된 물량(1억 1천만 달러)을 제외한 금액이다. 최종 금액은 추후 실사 및 환율에 따라 변동될 수 있다.

LG에너지솔루션 본사

FBPS는 독일 프로이덴버 그룹을 모기업으로 둔 회사로 2018년 북미 배터리 팩·BMS 제조 판매 기업 엑살트에너지를 인수해 출범했으며 미국 미시간주 미들랜드에 팩 조립을 위한 기가 팩토리를 운영하고 있다. 당시 LG에너지솔루션 배터리 모듈을 공급받아 팩으로 조립한 뒤 대형 버스, 전기트럭 등 북미 주요 상용차 업체에 판매한다는 계획을 밝힌 바 있다. 하지만 최근 FBPS는 배터리 사업 철수를 검토한 것으로 전해진다.

이번 계약 해지는 포드 계약 종료에 이은 추가 악재라는 점에서 시장의 시선이 쏠린다. 앞서 LG에너지솔루션은 포드와의 전기차 배터리 공급 계약이 거래 상대방의 해지 통보로 종료됐다고 공시한 바 있다.

회사 측은 4조원 규모 수주 물량이 취소됐으나, 수주 잔고 감소 외 재무적인 타격은 거의 없다는 입장이다. 통상 전용 라인을 구축해야 하는 수주 계약과 달리, 이번 건은 기존 생산 라인에서 제작 가능한 ‘표준화된 배터리 모듈’을 공급하는 계약이었기 때문이라는 설명이다.

LG에너지솔루션은 "전용 설비 투자나 맞춤형 R&D 비용이 투입되지 않았기 때문에 계약 해지에 따른 투자 손실이나 추가 비용 발생은 없다"며 "불확실한 고객사를 정리하고 더 탄탄한 수요처를 발굴해 나갈 기회로 삼을 것"이라고 말했다.