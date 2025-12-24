LG엔솔, 혼다 합작 공장 자산 매각으로 4.2조 확보…"협력은 지속"

LG에너지솔루션은 일본 완성차 기업 혼다와의 미국 오하이오주 배터리 합작(JV) 공장 토지와 장비를 제외한 건물과 건물 관련 장치 자산 일체를 혼다 측에 처분한다고 24일 공시했다.

공시된 금액은 2억8천564만 달러로, 지난달 말 기준 자산가치는 4조 2천212억원이다. 최종 매각금액은 추후 실사 및 환율에 따라 변동될 수 있다. 매각 대금 수취는 내년 상반기로 예상된다.

LG에너지솔루션은 자본 운용 전반의 효율성을 높여 단기 시장 변동성에 유연하게 대처하기 위한 전략적 조치로 이번 자산 매각을 결정했다고 밝혔다.

LG에너지솔루션 북미 생산시설 지도

현재 전기차 캐즘과 미국 전기차 보조금 폐지 등 정책 불확실성 확대로 북미 전기차 시장 성장이 둔화된 상황에서 대규모 자금을 시설 자산 묶기보다 차입금 상황 등에 활용, 재무 건전성과 운영 효율성을 높인다는 취지다.





처분하는 건물은 향후 JV가 혼다 미국 법인에 임차하는 방식으로 사용해 생산과 운영 계획의 변동은 없을 예정이다. LG에너지솔루션은 투자비의 가장 큰 부분을 차지하는 건물 투자 비용을 임차 계약으로 단기 투자 부담을 완화하고 현금흐름도 개선할 것으로 기대했다.

양사 합작 공장은 기존 계획과 같이 내년 본격 가동을 시작할 예정이다. 생산되는 배터리는 혼다와 아큐라의 북미 시장용 모델에 탑재된다. 풀하이브리드(FHEV) 및 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산도 검토하고 있다.

배터리 업계 관계자는 “최근 완성차 업체와 배터리 기업간 합작 결렬 소식이 들려오는 등 시장 환경이 녹록치 않은 것은 사실”이라며 “LG에너지솔루션과 혼다는 어려운 상황을 타개할 유연한 해법을 도출했다”고 밝혔다.

LG에너지솔루션 관계자는 “혼다와의 JV는 북미 시장의 미래 핵심 거점 중 하나” 이라며 “양사의 견고한 파트너십을 바탕으로 시장 환경에 능동적으로 대응해 단기적인 어려움을 극복하고, 중장기적 성장의 발판을 마련해 나가겠다”고 말했다.