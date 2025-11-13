GM, 북미 차량서 중국산 부품 걷어낸다

미국 제너럴모터스(GM)가 수천 개에 달하는 협력업체들에 중국산 부품을 공급망에서 걷어내라고 지시한 것으로 나타났다.

12일(현지시간) 로이터통신은 사안에 정통한 관계자들의 발언을 인용해, GM 경영진이 협력사들에게 원자재와 부품 조달에서 중국을 대체할 수 있는 공급처를 찾을 것을 요구했으며, 궁극적으로는 공급망 전체를 중국에서 완전히 분리하는 것을 목표로 하고 있다고 보도했다.

GM은 지난해 말 일부 협력사들을 상대로 이 같은 방침을 처음 전달했지만, 미·중 간 통상 갈등이 격화되기 시작한 올봄 이후 이 문제가 한층 시급한 과제로 떠올랐다는 것이 내부 관계자들의 설명이다.

GM 미국 알링턴 공장 (사진=GM)

로이터에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령의 반복되는 관세 부과와 잠재적인 희토류 공급 차질, 반도체 부족 사태에 대한 업계의 불안감은, 오랫동안 부품과 원자재의 주요 공급처였던 중국과의 관계를 재고하게 만드는 계기가 됐다.

자동차 업계는 미·중 관계가 장기적으로 초당적(공화·민주 양당 공통) 기조 변화 국면에 접어들었다고 보고, 수십 년에 걸쳐 형성된 중국과의 공급망 연계를 서서히 정리하려는 움직임을 보이고 있다.

GM의 이번 조치는 북미에서 생산되는 차량에 사용되는 부품과 자재를 대상으로 한다. GM은 글로벌 생산 절반 이상을 북미에서 수행하고 있다. GM은 해당 지역에서 생산되는 차량에 북미 공장에서 생산된 부품을 공급하는 것을 선호하지만, 중국 이외의 비미국 공급망도 수용할 의사가 있다고 관계자들은 전했다.

GM의 지침에는 중국과 마찬가지로 미국의 국가안보 우려로 각종 통상 제재를 받고 있는 러시아, 베네수엘라 등도 포함돼 있다.

GM은 이미 배터리 소재와 반도체 분야에서 중국 의존도를 낮추는 데 가장 적극적인 완성차 업체 가운데 하나로 꼽혀 왔다. 미국계 희토류 업체와 손잡고 전기차 배터리용 소재 확보를 위해 네바다 리튬 광산에 투자해온 것이 대표적이다. 그러나 이번 조치는 범위가 훨씬 넓어 보다 기초적인 부품과 소재들까지 포괄하고 있다고 관계자들은 전했다.

메리 바라 GM 최고경영자(CEO)가 인베스터 데이에서 캐딜락 전기차 리릭 앞에 서 있다. (사진=GM)

GM 대변인은 공급망 관련 협력사들과의 구체적인 논의에 대해서는 언급을 거부했다. 메리 바라 GM 최고경영자(CEO)는 다만 공급망을 미국으로 더 많이 가져오려는 노력이 진행 중이라고만 설명해왔다.

바라 CEO는 지난해 10월 실적발표 콘퍼런스콜에서 “우리는 이미 몇 년 전부터 공급망 회복력을 확보하기 위한 작업을 진행해왔다”며 “가능한 한 차량을 생산하는 국가에서 부품을 조달하려고 노력하고 있다”고 말했다.

관련기사

다만 부품사 입장에서 중국 외 지역으로 공급망을 돌리는 작업은 비용과 난도가 모두 높은 과제다. 조명, 전장(전자장치), 금형(툴·다이) 등 일부 자동차 부품 분야에서 중국이 워낙 압도적인 위치를 차지하고 있어 대체 공급처를 찾기 어렵다는 것이 부품사 경영진들의 공통된 이야기다.

완성차 업체와 대형 부품사들이 중국 등 특정 국가 의존도를 줄이는 방식으로 공급망 ‘디리스킹’에 나서고 있지만, 업계에서는 중국 내 원자재·범용 부품 공급망이 워낙 깊게 뿌리내리고 있어 단기간에 대체하기는 쉽지 않은 상황이라고 지적한다.