펜타시큐리티, AWS 보안서비스 멕시코·태국·대만 3곳 추가

사이버보안 전문기업 펜타시큐리티(대표 김태균)가 AWS 마켓플레이스(AWS Marketplace)에 제공하는 규칙 그룹(rule groups)인 '클라우드브릭 매니지드 룰(Cloudbric Managed Rules)' 서비스 지역을 멕시코, 태국, 대만 타이베이까지 확대한다고 22일 발표했다.

이번 서비스 지역 확장은 AWS WAF(웹 애플리케이션 방화벽)의 리전 추가에 발맞춘 것으로, 펜타시큐리티는 해당 지역에 신속하게 온보딩해 전 세계 AWS WAF 사용자들에게 세계 최고 수준의 웹 보안 환경을 제공할 계획이다.

클라우드브릭 매니지드 룰은 지난 4월 캐나다 캘거리와 말레이시아로 서비스 지역을 확장한 바 있으며, 이번 추가 확장으로 글로벌 서비스 범위를 총 33개 지역까지 넓힌다. 펜타시큐리티는 현재 AWS 마켓플레이스 내에서 ▲OWASP Top 10 Rule Set ▲Malicious IP Protection ▲API Protection ▲Bot Protection ▲Tor IP Protection ▲Anonymous IP Protection 총 6가지 매니지드 룰을 제공하고 있다.

클라우드브릭 매니지드 룰은 AWS 마켓플레이스에서 제공하는 AWS WAF용 관리형 규칙 그룹으로, 사용자가 직접 보안 규칙을 설정하고 관리해야 하는 기존 AWS WAF와 달리 구독을 통해 콘솔에서 바로 적용할 수 있어 전문 보안 인력 없이도 간편하게 웹 보안을 구현할 수 있다. 세계적인 IT 성능 테스트 기관인 톨리 그룹(Tolly Group)이 실시한 경쟁 제품 비교 테스트에서 최고 수준의 위협 탐지율을 기록하며 기술적 우수성을 입증했다.

정태준 펜타시큐리티 기획실장은 “이번 리전 확장으로 멕시코, 태국, 대만 타이베이를 포함한 더 많은 지역의 기업들이 간편하면서도 강력한 보안 솔루션을 이용할 수 있게 됐다”며 “펜타시큐리티는 고객들이 전 세계 어디서든 최고 수준의 웹 보안을 경험할 수 있도록 서비스 범위를 지속적으로 넓혀 나갈 계획이다”라고 말했다.