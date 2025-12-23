펜타시큐리티, 대한민국브랜드대상서 사이버보안 기업 유일 수상

사이버보안 전문기업 펜타시큐리티는 산업통상자원부가 주최한 '제27회 대한민국브랜드대상'에서 산업정책연구원 이사장상을 수상했다고 23일 밝혔다.

대한민국브랜드대상은 국내 유일의 브랜드 관련 정부 시상이다. 브랜드경영 체계를 도입해 산업 경쟁력 향상 및 국가경제 발전에 기여한 우수 브랜드를 선정한다. 올해 총 10개 브랜드가 수상의 영예를 안았으며, 펜타시큐리티 웹방화벽 '와플(WAPPLES)'이 전체 수상 브랜드 중 유일한 사이버보안 브랜드로 선정, 한국 사이버보안 산업을 대표하는 브랜드로서의 위상을 인정받았다.

이번 수상은 브랜드경영 정책과 활동, 성과, 국민 체감도 등 다양한 항목에 대한 외부전문가 심사와 정부 공개검증 등 까다로운 절차를 거쳐 이루어졌다. 와플은 2005년 출시 이후 '안전', '연결', '미래'를 브랜드 핵심 가치로 삼고 지속적인 기술 고도화 및 브랜드 관리를 통해 국내 웹방화벽 시장을 선도해왔다.

정태준 펜타시큐리티 상무(오른쪽)가 대한민국브랜드대상에서 수상하고 있다.

국내 웹방화벽 조달 시장에서 17년 연속 점유율 1위를 달성하며 56%의 시장 점유율을 기록했고, 누적 판매량 6300대 이상을 기록하며 국내 웹방화벽 대표 브랜드로서의 입지를 확고히 했다.

펜타시큐리티는 보안 대중화를 위해 직관적인 네이밍과 단순화된 구조를 채택해 고객이 복잡한 기술적 이해 없이도 쉽게 접근할 수 있도록 브랜드를 설계했다. 또한 클라우드 환경 확산에 맞춰 와플을 SaaS 형태로 제공하는 국내 최초 보안 SaaS 플랫폼 '클라우드브릭(Cloudbric)'을 출시, 대기업 뿐 아니라 보안의 필요성을 인식하지 못했던 중소기업, 스타트업까지 손쉽게 인터넷 비즈니스를 보호할 수 있게 했다.

'와플'은 현재 공공기관, 금융, 의료, 교육, 통신, 제조 등 필수 사회 기반 전 영역에 보급되어 개인정보·기밀 유출, 서비스 마비 등 보안 위협으로부터 사회 전반의 안전망 역할을 수행하고 있으며, 공공·민간 서비스의 안정적 운영을 지원함으로써 국민 삶의 질 향상에 기여하고 있다. 뿐만아니라 한국 사회 전체의 사이버보안 역량 강화라는 공익적 가치 실현에 목적을 두고 온·오프라인 상에서 업계 트렌드 및 기술 혁신 정보를 지속적으로 제공해 고객 소통과 신뢰 강화에 힘쓰고 있다.

관련기사

펜타시큐리티는 변화하는 보안 환경 속에서도 고객의 안전과 신뢰를 지키기 위해 브랜드를 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

김태균 펜타시큐리티 대표는 "이번 수상은 20년 가까이 축적해온 브랜드 가치와 기술력을 인정받은 결과"라며 "와플과 클라우드브릭 같은 국내 보안 기술을 국제 표준으로 정착시켜 국가 기술 경쟁력을 강화하고, 이를 바탕으로 전 세계 누구나 안전하게 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.