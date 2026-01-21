NIPA, 메타버스 본부 폐지…"AI 시대 맞춰 조직 재편"

정보통신산업진흥원(NIPA)이 인공지능(AI) 시대에 발맞춰 메타버스본부를 폐지하고 이를 소프트웨어융합본부로 통합했다. 기존 5~10년 단위 장기 사업은 지속하되, 신규 사업은 AI와 메타버스를 융합한 새로운 패러다임으로 추진한다는 방침이다.

이경록 NIPA 소프트웨어융합본부장은 21일 서울 양재 엘타워에서 개최한 '2026년 통합 사업설명회 기자간담회'에서 "기존 소프트웨어미래본부와 메타버스본부를 합쳐 소프트웨어융합본부를 만든 것은 단순 조직 축소가 아닌 재정비 차원"라며 이같이 밝혔다.

이 본부장은 "소프트웨어 산업이 클라우드에서 AI로 분화 발전하고, 코로나19 시기 메타버스가 급성장한 뒤 다시 AI가 부상하는 상황에서 기존 메타버스 사업 지원 방향성이 현시점에 맞느냐는 고민이 있었다"고 설명했다.

박윤규 NIPA 원장(가운데)이 21일 서울 양재 엘타워에서 열린 '2026년 NIPA 통합 사업설명회 기자간담회'에서 발언하고 있다. (사진=이나연 기자)

그러면서 "5년, 7년, 10년씩 진행해 온 사업은 계속하지만, 올해 신규로 추진하는 사업은 재정 당국과 협의해 'AI 기반 가상융합 산업 활성화' 같은 새 패러다임으로 바꿀 것"이라고 덧붙였다.

지난해 AI반도체지원본부를 신설한 것도 같은 맥락의 조직 개편이라는 게 NIPA 측 설명이다.

김득중 NIPA 부원장은 "조직은 기술 트렌드와 정책적 중요도에 따라 매년 업데이트된다"며 "한정된 리소스를 정책적 우선순위가 높은 분야에 맞게 조직을 편성하고 인력을 운영하는 과정"이라고 전했다.

박윤규 NIPA 원장도 "메타버스가 최근 침체기인 것은 사실이나, 일상생활용보다는 교육 현장이나 정비 공정 등 산업적으로 적용되는 메타버스를 지향하고 있다"고 말했다.

이어 "삼성의 디바이스 출시나 스테이블코인 제도화 가능성 등 변화하는 환경이 메타버스에 좋은 기회가 될 수 있어 이러한 계기를 활용할 계획"이라고 부연했다.