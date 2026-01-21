NIPA, 올해 'AI 전환' 본격화…민생·산업 현장 적용 가속

정보통신산업진흥원(NIPA)이 인공지능(AI) 3대 강국(G3) 도약을 위해 올해를 '인공지능 전환(AX) 확산'의 원년으로 삼았다. 작년이 핵심 모델과 기술 확보에 주력했던 시기라면 올해는 본격적인 AX를 통해 실물 경제의 생산성을 높이는 데 모든 역량을 집중할 방침이다.

NIPA는 21일 서울 양재 엘타워에서 '2026년도 통합 사업설명회'를 열고 AI 융합 부문을 포함한 주요 지원사업 추진 방향을 공개했다.

전년 대비 올해 NIPA 사업 계획의 가장 큰 변화는 전략 단계 고도화다.

기존 '핵심 모델 및 기술 확보' 단계를 지나 본격적인 '서비스 확산' 단계로 진입한다는 목표다. 단순 기술 개발을 넘어 제조, 의료 등 실제 산업 현장에 AI를 내재화해 실질적인 수율 향상과 서비스 혁신을 이끌겠다는 의지로 풀이된다.

이를 뒷받침하기 위해 예산 규모도 상향됐다.

AI 활용 부문 예산은 전년(1천207억원) 대비 증가한 1천514억원이 편성됐다. 특히 지역 중심 AI 융합을 주도할 '지역AX본부'에는 2천569억원 규모 예산이 투입된다. 광주와 대구를 AX 혁신 거점으로 육성하고 충남·강원·제주 등 지역 특성에 맞는 대형 프로젝트를 발굴해 전국 단위의 AX 동력을 확보할 계획이다.

세부 사업은 AI활용본부와 AI반도체지원본부 등을 통해 구체화된다. 먼저 공공 및 산업 AX 확산을 위해 'AI 민생 10대 프로젝트'를 추진하고, 지능형 비서 역할을 수행하는 'AI 에이전트 융합·확산' 사업을 신규 도입한다.

의료 부문에선 '닥터앤서 3.0'을 통해 오는 2030년까지 환자 중심의 전주기 의료 서비스를 개발하며 강원 지역에 '의료 AX 산업 실증 허브'를 조성해 현장 적용력을 높인다.

이와 함께 지능형 홈 산업 육성과 AI 기반 디지털 안전 선도모델 개발 등 민생 밀착형 AI 융합 사업도 전방위로 확대할 방침이다. 특화 산업 지원을 위해 조선 분야 AI 모델하우스를 구축하고 국산 AI 반도체 기반 AX 디바이스를 개발해 산업군별 최적화된 모델도 제시한다.

로봇·제조 등 물리적 산업 현장에 AI를 접목하는 '피지컬 AI 실증(PoC)'도 본격화할 예정이다.

NIPA는 "이번 사업 계획은 AI 공급 기업 경쟁력을 높이는 동시에, 수요 기업 비용 절감과 서비스 품질 향상을 이끄는 데 초점을 맞췄다"며 "실무 산업 전반에 AX를 성공적으로 안착시켜 대한민국이 글로벌 AI G3 국가로 도약하는 데 핵심적인 역할을 수행할 것"이라고 말했다.