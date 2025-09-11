정보통신산업진흥원, UAE 최대 자유무역지구와 맞손…K-AI 중동 진출 '청신호'

정보통신산업진흥원이 아랍에미리트(UAE) 최대 자유무역지구와 손잡고 국내 인공지능(AI)·디지털 기업의 중동시장 공략에 나선다.

정보통신산업진흥원은 지난 10일 서울 코엑스에서 아랍에미리트 최대 자유무역지구인 두바이 복합상품거래소(DMCC)와 업무협약을 맺었다고 11일 밝혔다. 이날 협약식에는 주한 아랍에미리트 대사도 참석해 양측의 협력을 축하했다.

이번 협약은 국내 AI·정보통신기술(ICT) 기업의 중동시장 진출을 확대하고 현지 정보 공유 등 협력 체계를 세우는 것을 목표로 한다. 양 기관은 아랍에미리트 아이티지원센터를 통해 다양한 협력을 이어갈 예정이다.

양측은 첫 협력으로 오는 10월 열리는 '자이텍스 글로벌 2025'에서 힘을 합친다. 행사 내 한국관을 공동으로 구축하고 한국-아랍에미리트 AI 비즈니스 포럼을 함께 개최하기로 했다. 또 중동 진출을 희망하는 국내 우수 ICT 기업을 대상으로 현장실증(PoC) 프로젝트도 공동으로 운영하기로 합의했다.

두바이 복합상품거래소는 약 2만5천 개 회원사를 보유한 아랍에미리트의 핵심 경제 구역이다. 귀금속, 에너지, 철강, 농산물 등 주요 부문에서 세계적인 비즈니스 허브 역할을 수행하고 있다.

박윤규 정보통신산업진흥원 원장은 "이번 협약이 한국 정보통신기술 기업의 중동시장 진출을 촉진하고 양국 간 디지털 협력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.