NIPA, 올해 AI·정보통신 지원에 3兆 투입…박윤규 "옥석 가리는 해 될 것"

정보통신산업진흥원(NIPA)이 국내 인공지능(AI)·정보통신(ICT) 기업을 대상으로 올해 총 3조원 규모 92개 지원사업에 나선다.

박윤규 NIPA 원장은 21일 서울 양재 엘타워에서 2026년 통합 사업설명회를 열고 "올해는 그간 AI 투자가 가시적인 비즈니스 성과로 증명되는 진정한 '옥석 가리기' 해가 될 것"이라며 이같이 밝혔다.

기존 사업 중 올해 중점사업은 첨단 AI 인프라 확충, 한국형 인공지능(K-AI) 모델 개발 등이다. NIPA는 작년에 1만3천 장 확보한 첨단 AI 반도체를 올해 1만5천 장 추가 확충하고, '국가AI컴퓨팅센터' 구축·운영을 위한 특수목적법인(SPC) 설립과 센터 착공이 차질 없이 진행되도록 지원할 계획이다.

또 정부 활용분 그래픽처리장치(GPU)는 산·학·연 수요에 맞춰 다음 달부터 공급한다. 산업·분야별 특화 AI 파운데이션 모델 개발을 위해 총 4개 과제에 첨단 AI 반도체 256장씩을 지원할 예정이다.

(사진=NIPA)

국민적 관심이 높은 '독자 AI 파운데이션 모델 사업'은 1차 심사를 거쳐 3개 컨소시엄을 우선 선정했다. 향후 추가 공모로 1개 정예 팀을 보강하고 단계별 평가를 통해 올해 연말 최종 2개 팀을 확정한다.

국산 AI 반도체 사업은 설계부터 시제품 제작·검증에 이르는 전주기 지원체계로 고도화하고, 공공·민간 영역에서 선제적인 도입과 실증 확대로 대규모 초기 시장 창출을 본격화할 방침이다.

올해 신규로 추진하는 사업엔 피지컬 AI, 에이젠틱 AI, 아태 인공지능 허브(AHAP) 사업 등이 있다.

전북과 경남에 '피지컬 AI 기반 K-AI 공장 모델'을 구축하는 대형 사업이 올해부터 본격 추진된다. 오는 2030년까지 두 지역에 각각 약 1조원 규모 예산이 투입될 예정이다.

(사진=NIPA)

또 실제 산업 현장 생산성을 혁신할 AI 에이전트 서비스 개발·실증 사업이 새로 진행된다. 단말형 AI 기반 응용 제품·서비스의 신속한 상용화를 위한 지원사업도 추진된다.

공공·민간 AI 오픈소스 소프트웨어(SW)를 활성화하기 위한 'AI 분야 오픈소스 생태계 조성 사업'과 창의적인 AI 제품·서비스 경쟁을 지원하는 'AI 챔피언', 'AI 활용 루키' 사업도 올해 처음 마련됐다.

글로벌 주도권을 확보하기 위한 노력으로는 글로벌 AI 중심지로 아태 AI 허브(AHAP)를 구축할 계획이다. 해외에서 활동 중인 AI 및 첨단기술 분야 재외 인재와 기업의 국내 유치를 지원하는 'K-테크 파이오니어즈' 사업도 본격 추진된다.

올해 확대·개선 사업엔 공공 인공지능전환(AX) 프로젝트, 스타트업 육성 등이 있다.

공공 AX 프로젝트 사업은 예산과 과제를 대폭 확대했다. 민생 10대 프로젝트 등 소비·생활, 사회 안전 관련 국민 효능감이 높은 분야에서 AI 혁신 서비스를 단기간 내 도입하도록 할 예정이다.

(사진=NIPA)

NIPA는 또 기존 사업방식을 개선해 세계 최대 스타트업 경진대회인 '익스트림 테크챌린지(XTC) 미국 본선'에 K-디지털 그랜드 챔피언십 우승 팀 등 국내 유망 AI 스타트업의 참여를 지원한다. 동시에 현지 투자자 연계 등 글로벌 진출 교두보를 마련할 계획이다.

전년 대비 대폭 확대된 3조원 규모 사업을 효과적으로 집행하고 실질적인 성과를 창출하기 위해 사업 선정평가와 운영 방식도 개선한다. AI, 반도체, 바이오, 벤처투자자본(VC) 등 핵심 산업 분야 신규 평가위원을 발굴하고 평가위원 목록과 분류체계를 지속적으로 개선할 예정이다.

특히 후속 투자 가능성과 타당성을 확보할 방침이다. 기존 기술 중심 평가에서 '시장, 투자, 성장' 중심 다각도 평가 체계를 구축하고, 시장 수요에 기반한 비즈니스 모델의 현실성 집중 검토, 민간 투자자 관점에서의 사업 매력도 등을 측정한다.

박 원장은 "우리 기업들이 치열한 글로벌 경쟁 속에서 주도권을 확보할 수 있도록 첨단 AI 인프라와 국산 AI 모델을 결합한 'K-AI 풀스택' 지원을 통해 든든한 성장 사다리 역할을 하겠다"라고 강조했다.