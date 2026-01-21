SKT, '고객 신뢰 회복'에 최우선 가치 둔다

SK텔레콤이 '고객신뢰위원회'와 원팀을 꾸려 가입자 신뢰 회복에 나선다.

SK텔레콤은 고객신뢰 위원회와 을지로 T타워에서 2026년 첫 정기 간담회를 개최했다고 21일 밝혔다.

이날 간담회엔 정재헌 SK텔레콤 CEO를 비롯해 한명진 MNO CIC장, 이혜연 고객가치혁신실장 등 주요 임원진과 안완기 고객신뢰 위원회 위원장 및 위원 등 12명이 참석했다. 지난해 고객 신뢰도를 점검하고 올해 신뢰 회복 강화 방안을 논의했다.

고객신뢰위원회는 지난해 5월 사이버 침해 사고로 불편을 겪은 가입자의 신뢰 회복을 위해 출범했다.

안완기 위원장은 “올해는 각 위원의 전문성을 바탕으로 가입자와 SK텔레콤을 잇는 양방향 소통을 강화하고, 신뢰 회복 노력을 고객에게 적극적으로 알리는 ‘엠버서더’ 역할을 해 나갈 것”이라고 말했다.

SK텔레콤 T타워(사진=뉴스1)

위원회에 전문 분야별로 4개의 분과를 신설한다. 소비자 보호, 고객 커뮤니케이션, 사회적 책임 강화, 소비자·인사이트 분과로 나뉘어 활동할 계획이다. 각각 신종원 위원(전 소비자분쟁조정위원장), 김채연 위원(고려대 심리학과 교수), 손정혜 위원(법무법인 혜명 변호사), 김난도 위원(서울대 명예교수)이 분과를 맡는다.

위원회는 가입자 중심의 인사이트를 공유하고 인지심리학 관점에서 소통 방식을 자문하거나, 신뢰 회복 활동의 사회적 책임과 실효성 확보를 위한 필요사항을 점검한다.

분쟁 발생 시 가입자 보호 차원에서 신속하고 투명한 조정이 이뤄질 수 있도록 지원한다.

SK텔레콤과 위원회는 실행력을 높이기 위해 고객가치혁신실과 연계해 ‘원 팀(One Team)’ 으로 가입자와 직접 소통할 수 있는 기회 마련 등 세부 과제에 대해 논의할 계획이다.

아울러 위원회와 함께 운영했던 100명 규모의 고객자문단 역할도 확대, 강화할 방침이다.

정재헌 SK텔레콤 CEO는 “올해는 가입자와의 신뢰 관계를 더욱 두텁게 하고 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 가입자에게 다가갈 예정”이라며 “변화하는 SK텔레콤을 보여줄 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.