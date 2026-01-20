'기준 모호' 역대급 과징금...SKT, 법원 판단 택했다

"구글·LGU+ 제재 비교 적정성·형평성 의문" 주장

방송/통신입력 :2026/01/20 09:49    수정: 2026/01/20 11:03

홍지후 기자 기자의 다른기사 보기

SK텔레콤이 유심 해킹 사태에 따른 개인정보보호위원회의 약 1천348억원 과징금 처분에 행정소송을 제기했다. 사이버 침해 공격의 주체가 아닌 대상인 점, 사고 후 보상안을 마련했다는 점을 들어 과징금이 과도하다는 입장이다.

지난해 8월 개인정보위는 가입자 전화번호, 가입자식별번호(IMSI), 유심 인증키 등 25종의 정보가 유출됐다며 SK텔레콤에 1천347억9천100만원의 과징금을 부과했다.

안전조치 의무 위반, 개인정보 보호책임자 지정 및 업무 수행 소홀, 개인정보 유출통지 지연 등을 근거로 사상 최대 과징금을 산정했다.

사진=지디넷코리아

SK텔레콤은 과징금이 적정성과 형평성에 어긋난다는 입장이다.

실제로 사이버 침해 공격을 수행한 구글 등 기업보다 공격을 방어하지 못한 SK텔레콤에 과도한 제재가 내려졌다.

구글은 이용자 동의 없이 다른 웹사이트나 앱을 이용하는 정보를 의도적으로 수집했지만 SK텔레콤의 절반 수준인 약 692억원의 과징금을 부과받았다.

유사한 정보 유출 사안이지만 타 이통사와 과징금 산출 기준이 다르다는 점도 문제로 꼽힌다.

LG유플러스 정보 유출 과징금은 전체 이동통신 매출이 아닌 고객인증시스템 관련 서비스 매출을 기준으로 약 68억원이 산정됐다.

반면 SK텔레콤은 전체 이동통신 매출의 3%에 달하는 과징금을 부과받았다.

관련기사

아울러 SK텔레콤이 사고 보상안과 정보보호 혁신안에 총 1조2천억원을 투입한 점, 유출로 인한 금융 피해가 실제로 없었던 점 등이 과징금 산정에 고려돼야 한다는 입장인 것으로 전해졌다.

SK텔레콤은 "개보위의 과징금 처분에 대해 법원의 면밀한 판단을 받아보고자 소송을 제기했다"고 밝혔다.

홍지후 기자hoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SK텔레콤 과징금 개보위

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'기준 모호' 역대급 과징금...SKT, 법원 판단 택했다

열세살 로봇, 공장에 서다…'아틀라스' 연대기

‘케데헌’으로 주가 오른 ‘한옥’…즐기고 머무는 공간으로

스테이블코인에 쏠린 시선...법인계좌·디지털자산 ETF 논의 '잠잠'

ZDNet Power Center