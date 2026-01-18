"사이버 범죄 예방 이렇게 하세요"...SKT, 나주시 학생들에 특화 교육

SK텔레콤이 한국인터넷진흥원(KISA), 나주교육지원청과 함께 나주시 중고등학생을 대상으로 개인정보 특화 교육과 기업 탐방 프로그램을 진행했다.

18일 SK텔레콤 뉴스룸에 따르면 이 교육 과정은 보이스피싱, 스미싱 등 사이버 범죄 수법이 고도화되면서 일상 속 개인정보 보호의 중요성을 알리고 안전한 디지털 환경 조성을 지원하기 위해 마련됐다.

서울 을지로 T타워 교육 현장에는 나주 지역 중고교 학생과 교사, 대학생 멘토, 관련 기관 관계자 등 총 45명이 참여했다. SK텔레콤은 학생들에게 ▲보이스피싱과 스미싱 등 주요 사이버 범죄 유형과 사례 ▲AI 기술을 활용한 사이버 위협 대응 사례 ▲개인정보 보호를 위한 주요 대응 원칙 등을 소개했다.

차호범 SK텔레콤 CPO, 사진_SK텔레콤 뉴스룸

차호범 SK텔레콤 CPO는 “SK텔레콤은 사람과 사람을 어떻게 하면 더 안전하게 연결할 수 있을지 많은 고민을 하고 있다”며 “AI를 활용해 통화 데이터와 패턴, 사기 사례 등을 분석해 사회적 피해를 줄이고 이용자 보호 수준을 높이는 데 노력하고 있다”고 설명했다.

이어, “AI 시대에는 데이터를 얼마나 안전하게 보호하고 처리하느냐가 무엇보다 중요하다”며 “오늘의 경험이 여러분이 이끌어갈 AI 시대를 안전하고 책임있게 바라보는 출발점이 되길 바란다”고 당부했다.

학생들은 일상에서 마주할 수 있는 보안 위협을 이해하고 개인정보를 안전하게 지키기 위한 실천 방법도 익혔다. 아울러 실무 전문가와의 질의응답을 통해 보안 산업과 직무에 대한 이해를 넓히고 진로 탐색의 계기를 마련했다.

이어 학생들은 SK텔레콤 플래그십 스토어 T팩토리 성수를 방문해 전시 프로그램인 ‘포 마이 넥스트 챕터’를 체험했다. 이 자리에서 만다라트 계획표를 작성하고, 올 한 해 목표와 방향을 구체화해 보는 시간을 가졌다.

신홍준 매성고등학교 학생은 “보안 기술에 대한 설명을 들으며 사이버 범죄 대응 방식이 발전하고 있다는 것을 알 수 있었다”며 “개인의 정보보호 역량과 보안 의식이 더욱 중요해진다고 느꼈다”고 참여 소감을 밝혔다.

차호범 CPO는 “이번 프로그램이 청소년들의 개인정보 보호 인식을 높이고 일상 속 실천으로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 말했다.