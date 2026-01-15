SKT 정예팀 "AI모델 멀티모달 추가, 조 단위 파라미터로 확장"

독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 1단계 평가를 통과, 2차 단계에 진출한 SK텔레콤 정예팀이 향후 멀티모달을 추가하고 조단위 프라미터 규모로 확장하는 방안을 목표로 세웠다.

15일 SK텔레콤에 따르면 국내 첫 500B급 AI 모델을 선보인 정예팀은 2단계 평가에서 멀티모달을 추가해 추가 학습을 진행하고 1000B급 규모의 LLM을 선보인다는 계획이다.

정예팀 내부적으로 1차 평가 통과는 컨소시엄에 참여한 이들이 갖춘 풀스택 서비스를 이유로 꼽았다.

이를테면 반도체 분야의 리벨리온, 게임 분야 크래프톤, 모빌리티 분야에서 포티투닷, 서비스 분야에서 라이너, 데이터 분야의 셀렉트스타 등이 갖춘 각기 역량이 더해진 결과라는 설명이다.

아울러 서울대와 KAIST 연구진의 선행연구 성과를 모델 개발에 활용한 점도 이점으로 들었다.

SK텔레콤은 1천만 이용자를 거느린 AI 서비스 에이닷을 통한 B2C 접점과 SK하이닉스, SK이노베이션, SK AX 등 그룹사 협업을 통한 B2B 산업 적용으로 AI 전환을 이끈다는 계획이다.

아파치 2.0 라이선스로 개방한 AI 모델은 학생과 기관, 기업 등 다양한 이들이 자유롭게 활용할 수 있어 AI 확산에 용이한 점도 장점으로 제시했다.

SK텔레콤 정예팀은 “앞으로도 AI 생태계 발전을 위해 노력하고 AI 글로벌 3강으로 가기 위한 역할을 다할 것”이라고 밝혔다.