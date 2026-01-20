EQT 인수 앞둔 더존비즈온, '안정' 택한 첫 인사…투톱 체제 구축

더존비즈온이 창업주 김용우 회장의 경영권 지분 매각 이후 처음으로 정기 임원 인사와 조직 개편을 단행했다. 글로벌 사모펀드 EQT파트너스의 경영권 인수가 진행 중인 가운데 최대주주 변경을 앞두고 조직 안정에 무게를 둔 선택이란 해석이 나온다.



더존비즈온은 20일 정기 임원 인사를 통해 이강수 사장을 부회장으로, 지용구 부사장을 사장으로 각각 승진 발령했다.

이번 일은 사모펀드(PEF)로의 지분 매각이 진행 중인 상황에서 나온 첫 인사로, 내부 경영진 중심 투톱 체제를 구축하고 핵심 사업부를 통합했다는 점이 주목할 부분이다. 이는 자칫 어수선해질 수 있는 조직 분위기를 다잡고 경영 안정화에 승부수를 띄운 것으로 풀이된다.

이강수 더존비즈온 부회장. (사진=더존비즈온)

이에 따라 주목되는 부분은 최상위 경영진 무게감 변화다. 이강수 신임 부회장과 지용구 신임 사장의 승진은 향후 더존비즈온이 나아갈 방향이 안정 속 책임 경영임을 시사한다.

업계에서는 사모펀드 인수가 마무리된 이후 발생할 수 있는 창업자 경영 공백을 최소화하기 위한 사전 포석으로 해석하고 있다. 기존 사업부별 대표가 역할을 나눠 맡아온 경영 체제에서 지용구 사장에게 힘을 실어줌으로써 전문 경영인 중심 의사결정 구조를 확립하고 조직을 안정적으로 이끌어가려는 시도로 분석된다.

조직 개편 역시 이러한 해석에 힘을 싣는다. 더존비즈온은 이번 인사를 기점으로 옴니이솔사업부문과 솔루션사업부문을 전격 통합한다.

이는 표면적으로 운영 효율성과 사업 시너지를 위한 조치이나, 내부적으로는 인수 후 제기될 수 있는 사업 분할이나 부분 매각 가능성을 사전에 차단하려는 전략적 셈법이 깔린 것으로 보인다.

핵심 사업부를 유기적으로 결합해 회사의 일체성을 강조함으로써 피인수 후에도 기업 가치와 사업 연속성을 보존하겠다는 메시지를 시장에 던진 셈이다.

통합된 조직은 향후 클라우드 서비스의 품질과 보안을 대폭 강화해 공공기관 및 중견·대기업 시장 점유율을 공격적으로 확대할 방침이다.

이번 인사에서는 부회장·사장 승진 외에도 전무 5명, 상무 8명, 이사 3명 등 다수의 임원 승진이 이뤄졌다. 특히 실무를 이끄는 중간 리더급의 승진 폭을 예년보다 확대한 점이 눈에 띈다.

이는 대외적인 지분 매각 이슈와 무관하게 성과를 낸 인재를 확실히 보상하겠다는 신상필벌 원칙을 재확인한 것이다. 동시에 불확실한 경영 환경 속에서 내부 동요를 막고, 핵심 인재들의 이탈을 방지해 조직의 허리를 단단하게 하겠다는 의도가 반영됐다.

더존비즈온 관계자는 "경영권 매각 거래는 현재 진행 중인 사안으로 아직 마무리되지 않았으며 이번 인사는 해당 건과 별개로 연초에 진행되는 정기 인사"라고 선을 그었다.

이어 "사모펀드 측 인사가 포함되지 않은 순수 내부 승진 인사"라며 "상징성 있는 경영진의 직급 승진을 조직 내부에 전달하기 위한 차원"이라고 설명했다.