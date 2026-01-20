[인사] 더존비즈온

더존비즈온은 2026년 정기 임원 인사를 단행했다고 20일 밝혔다.

더존비즈온은 이번 인사에서 이강수 사장이 부회장으로, 지용구 부사장이 사장으로 각각 승진발령하고, 차준호 상무 외 4명은 전무로, 박성욱 이사 외 7명은 상무로, 최동조, 박진호, 백영수 3명 부장은 이사로 승진 발령했다.

특히 더존비즌온은 이번 인사를 통해 옴니이솔사업부문과 솔루션사업부문을 통합한다. 각 부문별 사업을 통합해 운영 효율성 및 시너지 제고를 추진한다.

또한 클라우드 서비스의 품질 및 보안 강화에 집중할 계획이며, ERP, 그룹웨어, 문서관리 등 기업용 업무 솔루션 분야에서 경쟁력을 유지할 방침이라고 덧붙였다.

(이미지=더존비즈온)

다음은 인사 명단이다.

<임원 승진>

◇ 부회장

더존비즈온 ▲이강수

◇ 사장

더존비즈온 ▲지용구

◇ 전무

더존비즈온 ▲차준호, 전충재, 이상철, 정현수, 정재근

◇ 상무

더존비즈온 ▲박성욱, 이민우, 허기정, 문상술, 박상용, 안성민, 신동훈, 박진형

◇ 이사

더존비즈온 ▲최동조, 박진호, 백영수