[종합] EQT가 품은 더존비즈온, 최대주주 지분 매각에 주가 '뚝'…조직·계열사 변화도 관심

더존비즈온이 창업주인 김용우 더존비즈온 회장의 지분 매각이 확정되자 곧바로 주가가 우하향 하고 있다. 그간 안정적인 현금 창출력과 성장 가능성을 모두 갖췄다는 점에서 국내 소프트웨어(SW) 기업 중 높은 가치를 받고 있었으나, 사모펀드의 지분 인수 확정 소식이 들리자 주가가 되레 불안한 모습을 보이고 있다.

더존비즈온의 주가는 7일 오전 10시 28분 현재 유가증권시장에서 전일대비 8.03% 하락한 8만5천700원에 거래되고 있다. 거래량은 전날보다 3배 늘었다.

이는 더존비즈온의 일부 지분이 스웨덴 발렌베리 가문의 사모펀드(PEF) 운용사 EQT파트너스에 총 1조3천억원에 매각됐다는 소식이 전해진 영향이 컸다. 금융감독원 전자공시에 따르면 최대주주인 김 회장은 보유주식 677만1184주(22.29%)를 EQT파트너스의 특수목적법인(SPC) 도로니쿰에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 전날 체결했다. 매각가는 주당 12만원으로, 전날 종가(9만3천400원) 대비 약 28.5%의 프리미엄이 붙었다.

더존비즈온 2대주주 신한금융도 동일한 가격에 보통주와 우선주를 EQT에 넘긴다. 신한금융은 2021년부터 더존비즈온의 전략적투자자(SI)였으며 지난해 베인캐피탈이 갖고 있던 지분을 매입하며 2대주주로 올라섰다. 신한금융 계열사들이 보유한 지분까지 합쳐 EQT는 더존비즈온 경영권 지분 34.85%(우선주 포함)를 보유하게 된다. 총 거래대금은 1조3천158억원이다.

김용우 더존비즈온 회장 (사진=더존비즈온)

1991년 설립된 더존비즈온은 국내 유일 토종 ERP 기업으로 국내 ERP 시장에서 독일 SAP에 이은 2위 사업자다. 연매출 4천억원, 영업이익률 20%대를 안정적으로 올리는 중견기업으로 성장했다. 기업 고객들에게 핵심 ERP를 비롯해 세무, 회계, 컴플라이언스, 커뮤니케이션 등 다양한 클라우드와 소프트웨어 서비스를 지원하고 있다.

EQT는 유럽 최대 PEF 운용사로, 최근 한국에서 명함공유앱 '리멤버'를 운영하는 리멤버앤컴퍼니를 5천억원에 인수하는 등 PE부문 투자를 활발히 하고 있다.

더존비즈온 주주들의 지분 매각 움직임은 그간 공공연하게 알려져왔다. 특히 지난 해 2월에는 사업 자회사였던 더존비즈온이 모회사 더존홀딩스를 흡수합병하는 식으로 사업 구조를 단순화 했다. 이에 따라 최상위 지주회사인 더존홀딩스에서 중간 지배회사인 더존비즈온으로 최대주주를 변경해 중복 지배구조를 개선한 바 있다. 동시에 더존비즈온의 최대주주를 더존홀딩스에서 김용우 회장으로 변경, 지배구조를 단순화했다.

당초 사모펀드 측에선 신한투자증권이 가진 지분 인수 제안을 받았으나, 이후 김 회장 지분까지 인수하는 방안으로 방향을 튼 것으로 전해졌다. 김 회장 측도 초기에는 지분 매각에 대해 고민을 크게 하지 않았지만, 최근 들어 주가가 크게 오르자 지분 매각으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다. 더존비즈온의 주가는 이날 하락세를 보이고 있음에도 1년 전보다는 60.26% 오른 상황이다.

이는 최근 AI 투자 열풍에 더존비즈온이 올라탄 덕분이다. 특히 이재명 대통령이 AI 산업을 국가 핵심 성장 동력으로 육성하기 위해 향후 5년간 150조원 규모의 민관 공동 투자를 추진하겠다고 밝힌 후 더 주목 받게 됐다.



이 탓에 양측은 가격을 둘러싸고 난항을 겪어 왔다. 김 회장이 경영권 프리미엄으로 자신의 지분 가치를 최대 2배로 평가해 달라는 입장을 고수했던 탓이다. 결국 EQT 측에선 경영권 지분을 주당 12만원에 거래하기로 합의하면서 마무리됐다.

이번 거래가 완료되면 도로니쿰은 더존비즈온 의결권 기준(자사주 제외) 37.6%를 확보하며 최대주주로 올라선다. 이번 거래는 공정거래위원회 기업결합 심사와 산업통상자원부 인허가 등 관계기관의 승인 절차를 거친 후 종결될 예정이다. 승인이 완료되면 EQT는 BPEA 프라이빗에쿼티 펀드 IX(BPEA Private Equity Fund IX)를 통해 투자금을 집행한다. 펀드 규모 기준 약 5~10% 수준을 이번 딜에 투입하는 셈이다.

다만 EQT가 잔여 지분에 대한 공개매수를 같이 진행할 것으로 예상됐으나, 계획을 명확히 드러내지 않으면서 시장의 실망감이 주가에 그대로 반영됐다. 공개매수 기대감을 품었던 투자자들이 주식을 매도한 탓이다.



그러나 향후 성장 기대감은 다소 높다. 업계에선 더존비즈온의 지분이 EQT에 매각되면서 글로벌 진출에 더 유리해졌다고 봤다. 더존비즈온은 국내 ERP 시장 내 점유율은 16.6%로, 독일 SAP(20.5%)에 이어 2위 사업자로 자리를 잘 잡았다. 하지만 글로벌 사업 매출 비중은 현재 1%가 안된다.

더존비즈온 더존을지타워 전경 (사진=지디넷코리아 DB)

EQT는 이번 인수를 통해 글로벌 디지털 전환 및 엔터프라이즈 솔루션 분야에서 축적한 경험과 전문성을 한국 시장에 적용하며 장기적 가치 창출에 초점을 맞출 계획이다.

EQT 측은 "이번 인수를 계기로 한국을 포함한 아시아 시장에서의 입지를 강화할 것"이라며 "더존비즈온을 중심으로 디지털 비즈니스 생태계 전반의 성장 기회를 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

일각에선 EQT가 그간 장기 보유를 전제로 포트폴리오 기업에 내부 투자와 구조 개편을 병행하는 전략을 구사해 왔다는 점에서 향후 조직에 어떤 변화를 줄 지도 관심을 쏟고 있다. 이번 일과 관련해 김 회장이 전체 임직원들에게 어떤 입장도 밝히지 않았다는 점에서 내부에선 불만과 함께 불안감을 표출하는 상태다. 회사 측도 현재 외부에 이와 관련해 뚜렷한 입장을 밝히지 못하고 있다.

또 더존비즈온은 김 회장이 최대주주로 있는 더존비앤씨티를 통해 전자신문·비즈워치·택스워치 등 언론사 관련 사업을 운영해왔다는 점에서 이들의 매각 여부도 주목된다. 언론사 분리 여부는 M&A 협상 과정에서 쟁점으로 거론돼 왔던 상태지만, 이번 계약에서 관련 여부는 알려지지 않았다.

업계에선 EQT가 인수 초기에 단기 수익성보다 서비스 확장, 기술투자 및 클라우드 역량 강화에 중점을 둘 것으로 예상했다.

관련기사

EQT 측은 "'목적 중심 투자'를 바탕으로 최소 5년 이상에 걸쳐 경영 효율화 전략을 단계적으로 추진하고 있다"며 "더존비즈온 인수 역시 이후에도 단기 수익성보다는 내부 투자와 사업 기반 강화에 우선순위를 두며 장기적 관점에서 기업 가치를 높이는 전략을 취할 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "이번 인수를 통해 글로벌 디지털 전환 및 엔터프라이즈 솔루션 분야에서 축적한 경험과 전문성을 한국 시장에 적용하며 장기적 가치 창출에 초점을 맞출 계획"이라고 덧붙였다.