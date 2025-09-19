외국 사모펀드 품에 안길까…최대주주 지분 매각설에 더존비즈온 '뒤숭숭'

최대주주인 김용우 더존비즈온 회장이 지분 매각을 두고 저울질하고 있는 가운데 더존비즈온이 외국 사모펀드(PEF) 품에 안기게 될 지 주목된다. 김 회장과 사모펀드 측이 조건 협상 단계 막바지에 이른 것으로 알려졌지만, 회사 내부에선 제대로 된 공지가 없어 뒤숭숭한 분위기가 감지되고 있다.

19일 업계에 따르면 김 회장 측은 스웨덴계 발렌베리 가문 PEF인 EQT파트너스에 자신의 지분 21.5%을 넘기기 위해 조건을 두고 조율 중인 것으로 알려졌다. EQT파트너스는 더존비즈온의 2대 주주인 신한투자증권이 보유한 지분 9.9%까지 넘겨 받기 위해 나선 상황으로, 이번 계약이 체결될 경우 총 31.4%의 지분을 확보하게 된다. 신한투자증권은 지난 해 베인캐피털로부터 지분을 넘겨 받은 후 재매각을 위해 그간 다방면으로 움직여 왔다.

김 회장은 경영권 프리미엄으로 현재 지분 가치의 최대 2배 입장을 고수하고 있는 상태로, 사모펀드에서 이를 수용할 경우 조만간 주식매매계약을 체결할 예정이다.

김용우 더존비즈온 회장 (사진=더존비즈온)

당초 사모펀드 측에선 신한투자증권이 가진 지분 인수 제안을 받았으나, 이후 김 회장 지분까지 인수하는 방안으로 방향을 튼 것으로 전해졌다. 김 회장 측도 초기에는 지분 매각에 대해 고민을 크게 하지 않았지만, 최근 들어 주가가 크게 오르자 지분 매각으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌다.

실제 더존비즈온은 지난 6월 김 회장의 경영권 매각설과 관련해 "회사 대주주는 투자자로부터 제안을 받았고, 현재까지 구체적으로 확정된 사실이 없다"고 공시한 후 "김 회장의 지분 매각 의사는 전혀 없는 것으로 안다"고 밝혔다.

그러나 최근 AI 투자 열풍에 더존비즈온이 올라타면서 주가가 연일 치솟자 상황은 달라졌다. 김 회장의 지분 가치가 급등한 탓이다. 더존비즈온의 시가총액은 이날 오후 2시 11분 주가(9만300원) 기준 2조8천425억원으로, 김 회장의 지분 가치는 6천114억원 정도다. 더존비즈온의 주가는 1년 새 무려 67.1%나 상승했다.

이는 최근 AI 투자 열풍에 더존비즈온이 올라탄 덕분이다. 특히 이재명 대통령이 AI 산업을 국가 핵심 성장 동력으로 육성하기 위해 향후 5년간 150조원 규모의 민관 공동 투자를 추진하겠다고 밝힌 후 더 주목 받게 됐다.

이에 2대 주주인 신한투자증권도 시세 차익을 노리고 이번에 지분을 매각키로 했다. 앞서 2021년 더존비즈온의 2대 주주로 참여했던 글로벌 사모펀드 베인캐피탈은 더존비즈온 주식 303만5천552주(9.99%)를 신한 측에 블록딜 방식으로 매각한 바 있다. 이후 신한 측은 1년여간 더존비즈온의 지분을 재매각하기 위해 꾸준히 움직인 것으로 알려졌다.

더존비즈온이 회사 구조를 단순화한 것도 이를 고려한 것 아니냐는 시각도 있다. 앞서 사업 자회사였던 더존비즈온은 지난 해 2월 모회사 더존홀딩스를 흡수합병했다. 이에 따라 최상위 지주회사인 더존홀딩스에서 중간 지배회사인 더존비즈온으로 최대주주를 변경해 중복 지배구조를 개선한 바 있다. 동시에 더존비즈온의 최대주주를 더존홀딩스에서 김용우 회장으로 변경, 지배구조를 단순화했다.

다만 김 회장 측이 계속된 지분 매각설 속에서도 내부 공지를 제대로 하지 않았다는 점에서 구성원들은 혼란스러워 하는 분위기다. 매각이 현실화 될 경우 회사 조직 및 인력이 재편될 가능성도 있어서다. 김 회장은 현재 일본에 출장 중인 것으로 파악됐다.

더존비즈온 관계자는 "사모펀드 측과 접촉한 것은 사실이지만, 확정된 것은 여전히 없다"며 "현재로선 (김 회장 측이 지분 매각을) 검토 중인 것으로 알고 있지만, 확정될 경우 공시 등을 통해 입장을 명확히 할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "일각에서 사내에 김 회장 측이 이번 일을 일부 공지했다는 주장을 했지만, 이는 전혀 사실이 아니다"고 덧붙였다.

업계에선 더존비즈온의 지분이 해외 PEF에 매각되면 글로벌 진출에 더 유리해질 것으로 봤다. 더존비즈온은 국내 ERP 시장 내 점유율은 16.6%로, 독일 SAP(20.5%)에 이어 2위 사업자로 자리를 잘 잡았다. 하지만 글로벌 사업 매출 비중은 1%가 안된다.

관련기사

일각에선 EQT가 최근 리멤버앤컴퍼니 인수에 나섰다는 점에서 향후 더존비즈온까지 품게 되면 사업 시너지가 높을 것으로 보는 시각도 있다. 두 기업의 경영권 확보를 통해 기업 회계와 인사, 채용 등에서 사업 기회가 많아질 것이란 판단이다.

업계 관계자는 "더존비즈온이 한 단계 성장하기 위해선 클라우드, AI 기술을 기반으로 한 해외 사업 강화가 무엇보다 중요하다"며 "하지만 SAP, 오라클 등 강력한 경쟁자가 존재하기 때문에 말처럼 쉽지 않은 상황으로, 해외 PEF에 지분을 팔면 이를 통한 네트워크를 바탕으로 글로벌 진출에 속도가 붙으며 기업 가치가 커질 가능성도 높다"고 말했다.