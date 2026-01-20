맘스터치, ‘직화불고기버거’ 2종 출시

맘스터치앤컴퍼니는 20일 신메뉴 ‘직화불고기버거’ 2종을 출시했다고 밝혔다. 제품은 매콤한 ‘불대박 직화불고기버거’와 치즈 소스를 더한 ‘대박 직화불고기버거’로 구성됐다.

회사 측은 이번 신제품이 기존 치킨패티·비프패티 중심의 버거 라인업에 더해지는 불고기 타입 메뉴라고 설명했다. 분쇄육 패티 대신 직화로 구운 불고기를 넣어 불향을 강조한 것이 특징이라고 했다.

‘불대박 직화불고기버거’는 직화 불고기에 매콤한 소스를 더한 메뉴로, 치즈와 매운맛 조합을 내세웠다. ‘대박 직화불고기버거’는 치즈 소스와 직화 불고기 조합을 앞세운 기본형으로 소개됐다.

직화불고기버거 2종 (사진=맘스터치)

맘스터치는 신제품 출시와 함께 굿즈 제공 행사도 진행한다. 1월 20일부터 ‘불대박 굿즈 세트’ 또는 ‘대박 굿즈 세트’ 구매 고객은 ‘액막이 명태 키링’을 3천900원에 구매할 수 있다. 또 신제품 구매 고객에게 ‘자개 느낌 스티커’ 1종을 선착순으로 증정한다.

맘스터치 관계자는 “새해 첫 메뉴로 직화 불고기 풍미를 살린 버거를 준비했다”고 말했다.