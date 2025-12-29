스픽, 강남역 전광판에 새해 다짐 띄운다

스픽이지랩스코리아(대표 코너 니콜라이 즈윅)가 새해를 맞아 첫 오프라인체험 이벤트 ‘올해는 트일 것이다’를 강남역 11번 출구 부근에서 개최한다고 29일 밝혔다.

이벤트는 12월 31일부터 1월 2일까지, 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 진행되며, 핵심은 ‘새해 다짐’을 직접 입력하고, 눈앞에서 ‘보이게’ 만드는 경험이다.

참여자가 현장 키오스크에 2026년에 이루고 싶은 소원(예: 영어·돈·건강·여행 등)과 이름을 입력하면, 팝업 스토어 전면의 대형 전광판에 “올해는 영어(혹은 금전운이) 트일 것이다”와 같은 문구가 실시간 송출되는 식이다.

이후 참여자들은 입력한 새해 다짐과 함께 촬영한 개인 사진이 담긴 ‘새해 트임 부적’을 현장에서 받아볼 수 있다. 참여자들은 이를 함께 촬영한 인증 콘텐츠를 SNS에 올리면서 새해 다짐을 공유할 수도 있다.

더불어 현장에서는 대형 가챠 머신을 통한 럭키드로우 이벤드도 진행돼, 참여자들에게 ▲핫팩 ▲스티커백 ▲스픽 볼펜 ▲스픽 텀블러 ▲스픽 모델 김우빈의 손글씨 ‘올해는 트일 것이다’가 프린팅된 티셔츠 등이 경품으로 제공된다.

스픽 관계자는 “강남역 한복판에서 ‘올해는 트일 것이다’라는 문장으로 각자의 바람과 각오를 채운 경험을 통해 영어가 ‘공부’가 아니라 나의 목표를 실현하는 도구가 될 수 있고, 이를 위해 틀려도 계속 말할 수 있는 스픽이 함께 있다는 마음을 전하고 싶다”고 말했다.