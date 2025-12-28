경총, 한·미·일 대표기업 비교…성장·안정성은 한국 수익성은 미국

올해(3분기 누적) 한·미·일 주요 업종 대표기업 중 성장성과 안정성은 한국이, 수익성은 미국이 가장 높게 나타났다. 업종별 매출액 증가율은 반도체(27.0%)가 가장 높았으며, 영업이익률이 가장 높은 업종은 한·미·일 모두 제약·바이오로 나타났다.

한국경영자총협회(이하 경총)는 28일 '한·미·일 업종별 대표기업 경영실적 분석' 보고서를 발표하며 이같이 밝혔다.

보고서에 따르면 한국 주요 업종 대표기업(14개사) 평균 매출액 증가율은 14%로 미국(14개사, 7.8%)의 1.8배, 일본(10개사, 1.4%)의 10배 수준이었다.

국가별 경영실적(2025년 3분기 누적, 전년 동기 대비) (표=경총)

국가별 영업이익률 평균은 미국(17.9%), 한국(14.7%), 일본(5.5%) 순이었으며, 이 순서가 분석기간(2023~2025년) 중 계속 유지되고 있는 것으로 나타났다. 부채비율 평균은 한국(86.8%), 일본(146.7%), 미국(202.5%) 순으로, 영업이익률과 같이 분석기간(2023~2025년) 중 동일한 순서가 유지됐다.

한국은 방산(42.3%), 반도체(22.5%) 성장세가 가팔랐고, 철강(-3.4%), 정유(0.6%) 성장세가 저조했다. 미국은 반도체(31.5%), 인터넷서비스(17.7%)가 높은 성장세를, 정유(-5.8%), 철강(0.5%)이 낮은 성장세를 보였다. 일본은 방산(10.5%), 자동차(3.1%)가 양호하게 성장하고, 정유(-3.3%), 철강(-3.3%)은 모두 역성장한 것으로 나타났다.

한국은 제약·바이오(32.1%), 반도체(26.7%) 수익성이 높고, 정유(0.4%), 철강(2.2%) 수익성이 낮은 것으로 분석됐다. 미국은 제약·바이오(38.0%), 인터넷서비스(36.9%)가 높은 수익성을, 철강(-0.2%), 자동차(3.2%)가 낮은 수익성을 보였으며, 일본은 제약·바이오(13.9%), 방산(6.9%) 수익성이 양호했으며, 정유(0.4%), 철강(0.6%) 수익성이 낮은 것으로 나타났다.

업종별 분석(국가 무관)에서 매출액은 철강, 정유를 제외한 5개 업종이 증가했고, 영업이익률은 반도체를 포함한 4개 업종이 10%를 상회했다. 7개 업종 중 반도체(27.0%)가 가장 높은 매출액 증가율을 보였으며, 방산(19.8%), 인터넷서비스(12.3%)가 그 뒤를 이었다. 철강(-2.1%), 정유(-2.9%)는 매출액이 역성장했는데, 특히 철강 대표기업은 3년 연속 매출액이 감소한 것으로 나타났다.

제약·바이오(28.0%), 반도체(26.1%), 인터넷서비스(25.0%), 방산(12.4%) 업종이 높은 영업이익률을, 자동차(5.6%), 정유(4.3%), 철강(0.9%) 업종은 한 자릿수 이하 영업이익률을 보였다. 특히, 철강, 정유 대표기업은 최근 3년간 영업이익률 하락세가 이어지는 것으로 나타났다.

경총 하상우 경제조사본부장은 “미국 관세 충격에도 불구하고 올해 우리 대표기업들이 반도체, 방산, 제약·바이오 중심으로 선전했지만, 일부 업종의 어려움은 여전했다”며, “새해에는 미 관세 인상 영향이 본격화되고 글로벌 경기 둔화로 어려움이 더 커질 수 있는 만큼 세제 개선, 규제 완화 같은 정책적 지원이 더욱 과감하게 이뤄질 필요가 있다”고 강조했다.