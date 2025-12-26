경총 "노란봉투법 해석지침, 모호한 기준에 현장 혼란 우려"

노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안) 해석지침을 두고 경영계가 우려의 목소리를 냈다.

경총은 26일 고용노동부의 개정 노조법 2조 해석지침안에 대한 입장문을 내고 "지침의 모호한 기준이 현장 혼란을 키울 수 있다"고 지적했다.

앞서 고용노동부는 이날 노조법 2조 해석지침안을 공개하고, 그동안 현장에서 논란이 컸던 원청의 교섭 상대 범위를 재정리했다. 해당 지침은 이날부터 새 1월 15일까지 행정예고된다. 교섭 절차의 틀을 제시한 시행령 개정안에 이은 후속 조치로, 법 시행 초기 노사 간 해석 충돌과 교섭 혼선을 줄이겠다는 취지다.

경총회관 (사진=한국경영자총협회)

고용노동부는 이번 지침을 통해 확대된 ‘사용자’ 개념과 ‘근로조건에 영향을 미치는 사업 경영상 결정’ 등 노동쟁의 대상 판단 기준을 새롭게 제시했다. 특히 사용자 판단의 핵심 고려 요소로 ‘근로조건에 대한 구조적 통제’를 제시했다.

이는 원청 사용자가 하청 근로자의 근로조건 결정을 구조적으로 제약해, 하청 사용자가 근로조건을 결정할 수 있는 재량 또는 자율성을 본질적·지속적으로 제한하는 경우 ‘구조적 통제’에 해당할 수 있다는 의미다.

다만 경총은 “구조적 통제의 예시로 ‘계약 미준수 시 도급·위수탁 계약 해지 가능 여부’를 들고 있어, 도급계약에서 통상적인 계약 불이행에 따른 계약 해지도 구조적 통제 대상이 되는 것으로 오해될 여지가 있다”고 우려했다.

노동안전 분야에 대해서도 경총은 문제를 제기했다. 지침에는 산업안전보건법상 원청의 법적 의무 이행과는 별개로 산업안전보건 체계 전반을 실질적으로 지배·통제하는 경우 ‘실질적 지배력’이 인정될 수 있다고 명시돼 있는데, 이 예시가 지나치게 포괄적이라는 것이다.

경총은 “노동안전 분야의 사용자 판단 예시를 과도하게 넓게 적시하면, 지침의 취지와 달리 산업안전보건법상 원청의 하청 근로자에 대한 안전보건조치 의무 이행까지 사용자성이 인정되는 것으로 확대 해석될 수 있다”고 밝혔다.

지침은 노조법 제2조 제5호와 관련해 합병·분할·양도·매각 등 기업조직 변동을 목적으로 하는 사업 경영상 결정 그 자체는 단체교섭 대상이 아니라고 명시했다. 그러나 경총은 이와 같은 사업 경영상 결정에 따라 정리해고나 배치전환 등이 ‘객관적으로 예상되는 경우’ 고용보장 요구 등 단체교섭 요구가 가능하다고 적시한 점을 문제 삼았다.

경총은 "객관적으로 예상되는 경우는 불분명한 개념으로서 합병 분할 등의 사업경영상 결정 그 자체가 단체교섭 대상이 아니라는 판단기준이 형해화될 것"이라며 "해석지침에서 명시하는 사용자 및 노동쟁의 대상에 대한 판단기준에 맞게 예시와 관련 내용을 명확히 정리해 개정 노동조합법시행 초기 산업현장 혼란을 방지해야 한다"고 강조했다.