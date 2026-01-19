목소리 하나로 15조원…일레븐랩스, 英 역대 최대 AI 스타트업 등극하나

일레븐랩스(ElevenLabs)가 기업가치를 110억 달러(약 15조7천억원) 수준으로 끌어올리는 대규모 투자 유치에 나섰다.

17일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등 외신에 따르면 일레븐랩스는 최근 투자자들과 신규 펀딩 협의에 들어갔다. 이번 펀딩이 성사되면 지난해 9월경 66억 달러였던 기업가치가 불과 4개월 만에 2배 가까이 뛰게 된다.

다만 논의는 초기 단계로 조건이 변경될 수 있다고 소식통들은 전했다.

일레븐랩스는 지난 2022년 폴란드 출신 마티 스타니셰프스키와 피오트르 담코프스키가 런던에서 공동 창업한 AI 음성 생성 기업이다. 고객 서비스, 텍스트 음성 변환, 다국어 더빙 등 다양한 분야에서 사용된다. 작년 연간 반복 매출(ARR)은 3억 3천만 달러에 달했다.

(사진=일레븐랩스)

세쿼이아 캐피탈, 안드레센 호로위츠 등이 투자한 일레븐랩스는 런던과 뉴욕에 본사를 두고 바르샤바, 벵갈루루, 도쿄 등에 오피스를 운영 중이다. 미국 벤처캐피털 자금 접근성을 높이기 위해 미국에도 법인을 설립했다.

일레븐랩스는 지난해 1월 33억 달러 밸류에이션으로 1억 8천만 달러를 조달했고, 9월엔 직원 주식 매각을 통해 66억 달러로 밸류에이션을 끌어올렸다. 당시 ARR은 2억 달러 수준이었다.

관련기사

이번 펀딩이 완료되면 일레븐랩스는 영국 최대 가치 AI 스타트업으로 올라서게 된다. 현재 영국 자율주행 기업 웨이브가 80억 달러, 엔비디아가 투자한 클라우드 기업 엔스케일이 30억 달러 밸류에이션을 기록 중이다. 유럽 전체로는 프랑스 미스트랄(120억 달러)에 육박하는 규모다.

FT는 "AI 스타트업에 대한 투자자들의 관심이 전 세계적으로 급증하고 있지만, 유럽 AI 기업들은 펀딩과 상용화 측면에서 미국 기업들에 크게 뒤처져 있다"고 분석했다.