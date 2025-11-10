일레븐랩스, 한국 시장 진출한다…CEO 내주 방한

일레븐랩스가 한국 시장에 공식 진출한다. 음성 기반 생성형 인공지능(AI)과 에이전트 플랫폼 기술을 앞세워 아시아 시장을 확장할 방침이다.

10일 IT 업계에 따르면 마티 스타니샤프스키 일레븐랩스 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)가 다음 주 중 방한할 예정인 것으로 확인됐다. 오는 21일 서울 JW 메리어트 호텔에서 '한국 시장 진출 기자간담회'도 진행할 예정이다. 이날 홍상원 한국총괄도 자리한다.

일레븐랩스는 음성 생성·오디오 연구·개발 기업이다. AI 기반 음성합성 기술을 활용해 다양한 언어와 감정을 구현하는 플랫폼을 보유하고 있다. 특히 텍스트를 실시간으로 사람 목소리처럼 변환하는 음성 생성 기술로 주목받고 있다.

일레븐랩스가 한국 시장에 공식 진출한다. (사진=일레븐랩스)

일레븐랩스는 최근 음성 기반 AI 에이전트를 기획·개발·배포할 수 있는 '에이전트 플랫폼'을 공개했다. 이를 통해 기업과 개발자는 음성, 영상, 멀티미디어 콘텐츠 제작에 AI를 손쉽게 접목할 수 있다.

이번 방한에서 스타니샤프스키 CEO는 일레븐랩스의 창업 스토리와 차세대 인터페이스 혁신 방향을 설명하고, 한국을 포함한 아시아 시장 진출 계획을 발표할 예정이다. 국내 고객과 파트너를 대상으로 협력 방안도 모색할 것으로 알려졌다.

일레븐랩스는 현재 글로벌 주요 언론사, 방송사, 교육·엔터테인먼트 기업들과 협력 중이며, 일상 언어 처리부터 내레이터 음성 제작, 실시간 콘텐츠 번역 등 다양한 분야로 기술을 확장하고 있다.