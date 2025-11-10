AI 시대 ERP도 진화했다…"유연성·비용 효율 올라"

전사적자원관리(ERP)의 중심 패러다임이 경직된 제품에서 벗어나 유연한 프로세스로 이동하고 있다는 분석이 나왔다.

10일 리미니스트리트가 공개한 '에이전트형 AI ERP의 등장' 백서에 따르면 ERP가 고비용 업그레이드나 마이그레이션 없이 디지털 전환과 혁신을 지속할 수 있을 것이라는 전망이 이어졌다.

이번 백서는 차세대 ERP의 미래를 정의하는 문서다. 글로벌 전문가와 엔지니어, 리더들이 협업해 이를 제작했다. 리미니스트리트는 이 백서를 통해 ERP의 중심 패러다임이 제품에서 프로세스로 이동하고 있음을 강조했다.

백서는 업그레이드 중심의 모놀리식 ERP 구조를 해체하고, AI와 에이전틱 자동화, 로우코드 워크플로를 결합한 다층적 아키텍처를 제시했다. 이를 통해 기존 시스템을 재구축하지 않고도 혁신적인 변화를 이끌 수 있다는 점을 강조했다.

핵심 내용에는 ERP 마이그레이션으로 인한 비즈니스 중단을 방지하는 전략, IT 비용 절감을 통한 '자가 재원 혁신(Self-funding Innovation)' 방안, 자율형 AI 에이전트가 ERP 전반의 프로세스를 조율하는 에이전틱 전환 비전 등이 담겼다.

리미니스트리트는 이번 백서를 통해 ERP가 더 이상 단일 SW가 아닌 유연한 계층으로 진화해야 한다는 입장을 강조했다. 기존 ERP 위에 새로운 AI 기능을 덧씌우는 방식으로, 복잡한 업그레이드 없이 효율적으로 디지털 전환을 가속할 수 있다는 설명이다.

에이전틱 AI ERP는 수년이 아닌 수 주 만에 가치를 실현할 수 있는 구조로 설계됐다. 기업은 안정적인 기존 ERP 시스템을 2040년 이후까지 유지하면서, 절감된 비용을 에이전틱 AI ERP 레이어 구축에 재투자해 혁신을 이어갈 수 있다.

백서는 새로운 ERP 구조는 IT 조직의 역할을 '운영'에서 '가치 창출' 중심으로 바꿨다며 시장 변화에 빠르게 대응할 수 있는 민첩성을 제공한다고 분석했다. 리미니스트리트는 이를 '중단 없는 혁신(Transformation without Disruption)'이라는 슬로건으로 정의하고 있다.

세스 레이빈 리미니스트리트 회장 겸 최고경영자(CEO)는 "ERP는 이제 제품이 아닌 프로세스로 진화하고 있다"며 "혁신은 비용이 많이 드는 업그레이드가 아니라 기존 시스템 위에 유연하게 쌓이는 형태로 이뤄져야 한다"고 밝혔다.