업무결정 1분, 비용 40% 절감…리미니스트리트, AI ERP로 기업혁신 가속

리미니스트리트가 급변하는 시장 환경에 유연하게 대응하기 위해 인공지능(AI)과 전사적자원관리(ERP)를 결합한 새로운 비즈니스 전략을 공개했다.

글로벌 시장의 변화 속에서 기업들이 비용 절감과 생산성 향상을 동시에 달성할 수 있도록 지원하며 유지보수 기업에서 혁신 기업으로 거듭난다는 것이 핵심 목표다.

리미니스트리트의 세스 레이빈 최고경영자(CEO)와 김형욱 한국 지사장은 23일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에 새로 문을 연 사옥에서 열린 기자간담회를 통해 비즈니스 비전을 발표했다.

세스 레이빈 리미니스트리트 최고경영자(이미지=리미니스트리트)

세스 레이빈은 CEO는 "한국은 아시아 시장에서 가장 혁신적이고 성장 속도가 빠른 국가 중 하나"라며 "8년 전 진출 이후 한국 고객들과의 신뢰를 기반으로 매년 괄목할 만한 성장을 이어왔다"고 말했다.

다만 그는 탈세계화와 인구 감소라는 구조적 문제를 지적하며 "한국·일본·미국은 모두 노동 인구 감소로 인해 기업 운영 효율화가 시급한 상황"이라고 분석하며 "AI ERP는 단순한 기술 혁신을 넘어 인력난과 비용 상승이라는 현실적 문제를 해결할 수 있는 새로운 해법"이라고 강조했다.

레이빈 CEO는 리미니스트리트가 제안하는 AI ERP 모델의 핵심을 에이전트(Agent)로 정의했다. 에이전트는 사람의 전자 버전으로 업무 결정을 내리고 문서를 승인하거나 구매 절차를 실행하는 등 실제 행동을 대신할 수 있다.

그는 "한 부품 발주 담당자가 수시간 걸리던 결정을 에이전트는 1분 안에 내릴 수 있다"며 "이를 통해 인건비를 40% 이상 절감하고 업무 생산성을 대폭 높일 수 있다"고 밝혔다.

리미니스트리트 김형욱 한국 지사장(이미지=리미니스트리트)

실제로 한 브라질 제약사는 리미니스트리트의 AI ERP를 도입해 70%의 프로세스를 자동화했으며 현재 시스템이 사람보다 빠르게 업무를 처리하고 있다고 소개했다.

리미니스트리트는 서비스나우와의 협력을 통해 SAP와 오라클 기반 시스템 위에서 AI 기능을 구현하고 있다.

SAP, 오라클을 비롯해 기업의 자체 개발 시스템에도 적용할 수 있으며 전사적 관점에서 데이터를 통합 관리하는 오케스트레이션 레이어를 통해 하나의 창으로 모든 비즈니스 활동을 조망할 수 있도록 지원한다.

현재 미국에서는 26개의 프로젝트가 동시에 진행 중이며 KT·LG 등 국내 대기업들도 리미니스트리트의 AI ERP 도입을 검토하고 있다.

리미니스트리트는 전 세계 엔지니어 중 가장 적합한 인력을 7초 만에 찾아 긴급 문제를 해결하도록 지원하는 AI기반 시스템 등 내부 운영에도 AI를 적극 도입하고 있다고 밝혔다.

세스 레이빈 CEO는 "ERP는 더 이상 단순한 업무 처리 시스템이 아니다”라며 “기존 ERP 시스템 위에 AI 계층을 덧씌워 업무 자동화와 의사결정까지 수행하는 에이전트 기반 ERP가 새로운 표준이 될 것”이라고 강조했다.

이어 "클라우드 전환이나 AI도입은 분명 미래로 가는 길이지만 막대한 비용과 오랜 기간이 요구되는 것이 현실"이라며 "리미니스트리트는 기업이 지금의 환경에서 가장 효율적이고 현실적인 혁신을 달성할 수 있도록 지원하는 데 집중하고 있다”고 말했다.

더불어 김형욱 한국 지사장도 "리미니스트리트의 비즈니스는 AI ERP에 국한되지 않는다"며 "오라클·SAP 유지보수, IBM 애플리케이션, 오픈소스 데이터베이스 전환, VM웨어 지원 등 다양한 기술 서비스 포트폴리오를 통해 고객의 IT 운영 효율성을 극대화하고 있다"고 덧붙였다.