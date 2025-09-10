리미니스트리트, 이데미츠에 SAP ERP 장기 지원

리미니스트리트가 일본 정유사 이데미츠에 SAP 전사적자원관리(ERP) 시스템을 장기 지원한다.

리미니스트리트는 이데미츠의 핵심 ERP인 SAP ECC 6.0를 위한 장기 전략적 지원·서비스 파트너로 선정됐다고 10일 밝혔다.

앞서 이데미츠는 오라클 EBS에서 SAP ECC 6.0으로 전환하면서 리미니 서포트를 도입했다. 이후 SAP의 공식 지원 종료 시점이 다가오자 독립 기관 검토를 거쳐 ECC 6.0 유지와 최적화를 선택했다.

이데미츠는 일본 내 에네오스에 이어 2위 정유사이며 글로벌 포춘 500 기업 순위 262위다. GS칼텍스와 SK이노베이션, 현대오일뱅크처럼 에너지 플랫폼 기업으로 역할을 확대 중이다.

현재 석유와 기초 화학, 기능성 소재, 전력·재생에너지, 자원 등 5대 사업 영역 기반으로 3개 부문 체제로 재편 중이다. 특히 ERP 전략에 민첩성과 컴포저블 구조를 반영해 회계·보고 체계 재구축을 진행하며 데이터 품질 관리와 자동화 수준을 높였다.

향후 이데미츠는 리미니스트리트의 SAP 전문성과 내부 리소스를 결합해 고도로 커스터마이징된 ECC 6.0 환경을 안정적으로 운영하고 미래 로드맵을 마련할 계획이다. 이를 통해 미션 크리티컬 시스템 안정성과 비즈니스 니즈에 맞춘 유연한 확장을 동시에 추구한다.

노부타케 고도 리미니스트리트 일본 최고기술책임자(CTO)는 "우리는 일본에서 400개가 넘는 고객을 지원해왔다"며 "이데미츠 같은 고객에게 독립적 가이던스를 제공해 혁신과 경쟁 우위를 앞당길 수 있어 자랑스럽다"고 말했다.