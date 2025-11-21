일레븐랩스, 음성 AI로 한국 진출…"3년 내 IPO 목표"

"앞으로 자동차, 가전제품 등 모든 기기가 사람이 말하는 방식·감정을 완전히 이해할 것입니다. 우리는 한국을 포함한 전 세계 어디서든 실시간으로 번역·더빙 가능한 '보이스 인텔리전스 환경'을 구축할 것입니다."

마티 스타니셰프스키 일레븐랩스 공동 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 21일 서울 JW메리어트호텔에서 기자간담회를 열고 한국 시장 진출 소식을 알리며 이같이 밝혔다.

일레븐랩스는 AI 음성 생성 기업이다. 음성 합성, 오디오 처리 등 인간과 유사한 상호작용을 구현하는 모델을 운영하고 있다. 텍스트-투-스피치(TTS), 스피치-투-텍스트(STT), AI 더빙, 보이스 클로닝, 사운드 효과, 음성 분리, 일레븐뮤직 등 여러 분야에서 기술력을 확장했다.

마티 스타니셰프스키 일레븐랩스 공동 창업자 겸 최고경영자.

현재 글로벌 기준 월간 활성 사용자수 5천만명, 기업 가치 66억 달러를 보유하고 있다. 포춘 500대 기업 중 75%가 고객사로 참여하고 있으며, 국내에서는 이스트, 크래프톤, 네이버 등이 주요 고객사다.

이날 스타니셰프스키 CEO는 API 파운데이션을 비롯한 크리에이티브 플랫폼, 에이전트 플랫폼 등 3단 구조 서비스 모델을 제시했다.

이중 핵심 제품은 에이전트 플랫폼이다. 이 플랫폼은 0.5초 미만 응답 속도와 7천 개 이상의 보이스, 32개 언어를 지원한다. 고객관계관리(CRM)와 고객지원, 결제, 전화 시스템 등 다양한 엔터프라이즈 워크플로와 연결돼 전환율 향상과 매출 증가를 돕는다. 실시간 분석·평가·추적 기능도 갖췄다. 주요 보안·규제 기준을 충족하는 구조로 구축돼 엔터프라이즈급 안정성을 유지한다.

스타니셰프스키 CEO는 앞으로 AI 음성 분야는 더 확장할 것이라고 주장했다. 그는 "모든 디바이스가 인간 발화법까지 이해하는 보이스 인텔리전스가 될 것"이라며 "언어 장벽까지 완전히 없애 실시간 번역·더빙 환경을 구축할 것"이라고 내다봤다.

이어 "AI가 맥락 이해와 감정 반응까지 가능할 전망"이라며 "에이전트가 다양한 접점에서 일관된 상호작용을 제공하게될 것"이라고 덧붙였다.

스타니셰프스키 CEO는 기업공개(IPO)도 계획 중이라고 밝혔다. 그는 "그동안 5년 내 IPO를 목표로 세웠지만 서비스 성과가 예상보다 잘 나오고 있다"며 "현재 3년 내 IPO를 할 수 있을 것으로 보고 있다"고 내다봤다.