오픈AI 떠난 래리 서머스, 지난해 보수 2억1천70만원 수령…샘 알트먼은?

'챗GPT' 개발사 오픈AI에서 지난 해 외부 이사 중 가장 많은 보수를 받은 인물은 미국 전 재무장관 래리 서머스인 것으로 조사됐다.

21일 블룸버그통신이 공개한 오픈AI 재단(OpenAI Foundation)의 최근 미국 국세청(IRS) 세금 신고서에 따르면, 서머스는 주당 5시간 근무 기준으로 14만3천702달러(약 2억1천70만원)을 지난해 보수로 수령했다.

서머스는 미국의 대표적 거시경제학자로, 하버드대 총장과 빌 클린턴 행정부 시기 재무장관을 지낸 바 있다. 2023년에는 샘 알트먼 최고경영자(CEO)의 해임·복귀 사태 이후 경영 불안을 수습하기 위해 오픈AI 이사회에 합류했다.

래리 서머스 전 미국 재무장관 (사진=위키커먼스)

하지만 최근 성범죄자 제프리 엡스타인과의 장기간 이메일 교신이 공개되며 오픈AI 이사회 자리를 떠났다. 이번 논란은 미국 하원 감독·개혁위원회가 최근 공개한 엡스타인 관련 2만여 건의 문건에서 비롯됐다. 공개된 자료에는 서머스 전 장관이 엡스타인 체포 전인 2019년 3월까지 최소 7년간 친밀하게 이메일을 주고받은 사실과 그 과정에서 혼외관계에 대한 조언을 구한 내용 등이 포함됐다.

서머스의 퇴진으로 오픈AI 이사회 구성에도 변화가 생길 것으로 보인다. 오픈AI 측은 "서머스의 결정을 존중한다"며 "그가 이사회에 제공한 기여와 시각에 감사한다"고 밝혔다.

샘 알트먼 오픈AI CEO는 지난해 11만3천674달러(약 1억6천670만원)를 보수로 수령했다. 이는 7만6천1달러를 받은 2023년보다 3만7천673달러 증가한 수치다.

알트먼 CEO는 그간 오픈AI 지분을 보유하고 있지 않다고 강조해 왔다. 또 보수는 주로 개인적 생활 비용을 충당하기 위한 수준이라고 밝혀왔다.

다만 세금 신고서에는 임원들의 주식 기반 보상은 포함되지 않아 실제 총보상은 더 높을 것으로 추정된다. 오픈AI의 복잡한 지배 구조로 인해 재무 현황 역시 외부에서 확인하기 어렵다는 지적도 나온다.

이 외에도 오픈AI 비영리 조직은 지난 한 해 동안 총 750만 달러(약 100억원)를 기부한 것으로 나타났다. 기부금 대부분은 초거대 인공지능(AI) 시스템의 안전성 확보를 위한 연구 지원에 배정됐는데, 이는 전년 대비 거의 세 배 증가한 규모다.

단일 최대 기부처는 메리디언 인스티튜트(Meridian Institute)의 'AI 안전 기금(AI Safety Fund)'으로 조사됐다. 이곳에는 총 100만 달러가 전달됐다. 다만 해당 기관은 올 5월 직원 해고와 함께 해체를 발표했다.

재단은 스탠퍼드, 하버드, 프린스턴, UC버클리 등 주요 대학에도 수십만 달러 규모의 AI 안전성 연구 보조금을 제공했다.

이번 기부는 오픈AI가 비영리 조직을 별도 법인으로 분리하는 구조조정을 진행하던 시점에 이뤄졌다. 분리된 비영리 조직은 오픈AI 지분 26%를 보유하게 되며 이는 약 1천300억 달러(약 170조원)의 가치에 해당한다.

또 향후 15년 동안 오픈AI의 기업가치가 10배 이상 성장할 경우 추가 지분을 받을 수 있는 워런트(warrant)도 부여받았다.

오픈AI는 향후 재단을 통해 ▲의료 혁신 ▲AI로 인해 발생할 수 있는 사회적 변화 대응 등 두 가지 분야에 250억 달러를 투입하겠다고 밝힌 바 있다. 올해 7월에는 별도로 5천만 달러 규모의 비영리 지원 기금도 발표했다.

샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 "오픈AI 재단을 세계 최대 비영리 조직으로 성장시키고자 한다"고 강조했다.

더불어 오픈AI는 올해부터 사명 선언문(mission statement)을 대폭 간소화했다. 지난해까지 "재정적 수익의 제약 없이 인류에 이익이 되는 범용 AI 개발" 등을 목표로 내세웠으나, 올해는 "AI가 인류 전체에 이롭게 하도록 보장한다"는 한 문장으로 축약했다.