서머스 전 美 재무장관, '엡스타인 파일' 여파로 오픈AI 이사직 사임

미국의 대표적 거시경제학자로 하버드대 총장과 빌 클린터 행정부 시기 재무장관을 지낸 래리 서머스가 성범죄자 제프리 엡스타인과의 장기간 이메일 교신이 공개되며 여론 압박에 직면해 오픈AI 이사직에서 물러났다.

2023년 샘 알트먼 최고경영자(CEO) 해임·복귀 사태 이후 경영 불안을 수습하기 위해 투입됐던 핵심 인사가 논란으로 퇴진하게 되면서 오픈AI 이사회 구성에도 변화가 불가피할 전망이다.

래리 서머스 전 미국 재무장관 (사진=위키커먼스)

21일 뉴욕타임스(NYT) 등 주요 외신에 따르면 서머스 전 장관은 "앞서 모든 공적 임무에서 물러나겠다고 밝힌 결정에 따라 오픈AI 이사직도 사임하기로 했다"고 성명을 통해 밝혔다.

그는 오픈AI에서 활동할 기회를 감사히 생각한다며 회사의 성장 잠재력에 기대감을 표시했지만, 여론 악화를 감안해 물러나겠다고 전했다.

오픈AI 측은 "서머스의 결정을 존중한다"며 "그가 이사회에 제공한 기여와 시각에 감사한다"고 밝혔다. 서머스는 2023년 '블립'으로 불린 알트먼 해임 사태 직후 이사회에 합류해 내부 감사를 주도하는 등 영향력을 행사해왔다.

이번 논란은 미국 하원 감독·개혁위원회가 최근 공개한 엡스타인 관련 2만여 건의 문건에서 비롯됐다. 공개된 자료에는 서머스 전 장관이 엡스타인 체포 전인 2019년 3월까지 최소 7년간 친밀하게 이메일을 주고받은 사실과 그 과정에서 혼외관계에 대한 조언을 구한 내용 등이 포함됐다.

이메일 공개 직후 서머스는 "깊은 수치심을 느낀다"며 지난 17일 모든 공적 활동을 중단하겠다고 밝혔고 이번 오픈AI 이사직 사임 역시 그 연장선에서 이뤄졌다.

학계와 정책 분야에서도 서머스의 영향력 축소가 이어지고 있다. 그는 글로벌개발센터(CGD), 피터슨국제경제연구소(PIIE), 예일대 예산연구소, 브루킹스연구소 해밀턴 프로젝트 등 여러 싱크탱크 직책에서 이미 사임했다.

NYT와 블룸버그 등 주요 언론도 서머스와의 칼럼 기고 계약을 갱신하지 않겠다고 밝혔다. 현직 교수로 있는 하버드대는 서머스와 대학 관계자들의 엡스타인 연계 여부를 검토해 적절한 조치를 평가한다는 입장이다.

엡스타인 관련 논란은 정치권으로도 확산되고 있다. 트럼프 대통령은 엡스타인과 연계된 인물 전반에 대해 법무부가 조사할 것을 요청했다. 미 의회는 법무부가 보유한 엡스타인 파일을 전면 공개하도록 명령하는 초당적 법안을 처리했다. 파일 공개 범위가 확대될 경우 서머스를 포함한 여러 인물을 둘러싼 파장은 더욱 커질 전망이다.