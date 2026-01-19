'돈 되는 AI' 증명할까…중견·중소 SW, 4분기 실적 관심

국내 중견·중소 소프트웨어(SW) 기업들이 인공지능(AI)과 클라우드 전략을 앞세워 사업 확장에 속도를 내는 가운데, 지난해 4분기 실적 발표가 AI 전환(AX) 성과를 가늠할 분기점으로 떠오르고 있다.

19일 업계에 따르면 국내 주요 SW 기업들은 2025년 4분기 실적 발표를 앞두고 AI·클라우드 기반 신사업 매출 기여도와 수익성 흐름을 점검 중이다. 실적은 다음 달부터 순차적으로 공개될 전망이다.

지난해 국내 SW 업계는 단순한 AI 도입을 넘어 실제 매출로 연결되는 AI 사업화 단계에 진입했다는 평가가 나온다. 3분기까지 주요 기업들이 AI 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS), 기업용 AI 에이전트, 공공·금융 프로젝트 확대 효과를 실적에서 확인한 만큼 전통적인 성수기로 꼽히는 4분기에는 이 흐름이 더욱 뚜렷해졌을 것이라는 전망이다.

국내 주요 SW 기업들이 2025년 4분기 실적 발표를 앞두고 있다. (사진=클립아트코리아)

먼저 한컴은 3분기 매출 840억원, 영업이익 123억원을 기록하며 AI 제품군과 클라우드 기반 제품 확산 효과를 입증했다. 전년 동기 대비 영업이익이 45.7% 급증했으며 '한컴 어시스턴트'와 '한컴피디아' 등 AI 라인업이 매출에 본격 반영돼 SaaS·웹오피스 중심 전환에 속도가 붙었다.

더존비즈온도 AX 전략을 기반으로 3분기 매출 1천147억원, 영업이익 348억원을 기록하며 전년 동기 대비 영업이익은 73.4% 증가하고 영업이익률은 30.4%까지 상승해 수익성을 크게 개선한 것으로 나타났다. 이는 기업용 AI 에이전트 '원 AI' 확산과 클라우드 기반 반복 매출 구조 강화에 따른 것으로, 4분기에도 실적의 핵심 축이 될 전망이다.

전사적자원관리(ERP) 및 업무시스템 분야에서는 영림원소프트랩이 클라우드 전환 수요를 기반으로 3분기 매출과 순이익 모두 성장세를 이어갔고 수주 잔고를 확보해 향후 실적 가시성을 높였다. 업계에서는 연말 IT 예산 집행과 맞물린 ERP 고도화 프로젝트가 4분기 실적에 반영됐을 것이란 관측이 나온다.

중견 시스템 통합(SI)·클라우드 인프라 기업들도 연말 공공·제조 중심 대형 프로젝트 수행 실적이 4분기 성적을 좌우할 것으로 보인다. 에스넷시스템은 3분기 누적 기준 영업손익이 전년 대비 개선됐고 4분기에는 공공기업 대상 대규모 수주와 해외 제조 인프라 구축 프로젝트가 실적에 반영될 것으로 예상된다.

나무기술은 멀티·하이브리드 클라우드 구축 수요를 기반으로 지난 3분기 영업이익 약 30억원을 기록하며 실적 개선 흐름을 이어가고 있다. 폐쇄망 기반 기업용 AI 환경 구축 수요에 대응하는 전략도 강화하고 있다. 업계에서는 이같은 인프라 기업들의 실적이 공공·금융 분야 클라우드 투자 흐름과 맞물려 4분기에도 변동성이 크지 않을 것으로 보고 있다.

협업·오피스 SW 시장에서는 폴라리스오피스가 B2B 협업솔루션 중심 성장세를 이어가며 실적 개선 흐름을 확인했다. 앞서 회사는 3분기 누적 매출액 2천390억원, 영업이익 104억원을 기록하며 각각 22%, 12% 증가한 성과를 거뒀다. 기업 협업 환경이 클라우드 기반으로 재편되는 가운데, AI 기능 결합이 구독형 매출 확대와 연결됐을지가 4분기 실적 발표의 관전 포인트로 꼽힌다.

AI 기반 업무 자동화 시장도 확대되고 있다. AI 기반 공급망 관리(SCM) SW 전문기업 엠로는 3분기 누적 매출이 사상 처음 600억원을 돌파하며 고객사 락인 효과와 해외 파이프라인 확대 성과를 거둔 것으로 나타났다. 글로벌 공급망 리스크 확대와 AI 중심 디지털 전환이 성장 배경이라는 게 회사 측 설명이다.

아울러 B2B 핀테크 기업 웹케시는 AI 인프라 투자 부담 속에서도 AI 에이전트 기반 전환을 추진 중이다. 회사는 지난해 전사 솔루션을 AI 에이전트 기반으로 전환하고 하반기에는 AI 뱅킹과 경영정보시스템(MIS) 사업 확대를 추진한다는 방침을 밝힌 바 있다. AI 신사업에 속도를 내고 있어 4분기를 비롯한 향후 실적 성장이 예상되고 있다. 4분기 실적 발표에서는 성장세 유지와 함께 수익성 방어 여부가 함께 관찰될 전망이다.

업계에서는 지난해 4분기 실적이 국내 SW 기업들이 AI를 신규 기능이 아닌 수익 모델로 전환했는지를 가늠하는 시험대가 될 것으로 보고 있다. 특히 AI·클라우드 전략이 매출 확대뿐 아니라 영업이익 개선으로도 이어질 경우, 올해에는 공공·금융 중심 AI 서비스화 시장이 본격 확대될 수 있다는 관측이 나온다.

업계 관계자는 "지난해부터 AI와 클라우드 전략이 국내 SW 기업 실적에 본격 반영되기 시작한 만큼, 곧 이어질 4분기 실적 발표에서는 성장뿐 아니라 수익성까지 AI를 통해 증명했는지가 가장 중요한 관전 포인트가 될 것"이라고 말했다.