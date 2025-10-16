"산업 경쟁력, 이젠 특화 SW에 달렸다"…AI·클라우드, 판도 '대변혁'

인공지능(AI)과 클라우드 기술이 산업 고유의 문제를 해결하는 '산업특화 소프트웨어'의 패러다임을 뿌리째 바꾸며 국가 산업 경쟁력의 핵심 변수로 떠올랐다.

16일 소프트웨어정책연구소(SPRi) '산업경쟁력 강화의 원동력, 산업특화 소프트웨어의 성장 동인과 주요 사례' 이슈리포트에 따르면 관련 시장은 지난 2021년 이후 5년 사이 2.3배나 성장했다. 이는 지난 2011년부터 10년간 1.4배 성장한 데 그친 것과 비교해 폭발적인 성장세다.

SPRi는 이 같은 급격한 성장의 동인을 ▲공급 ▲수요 ▲기술 세 가지 관점에서 분석했다. 과거 산업별로 명확히 구분돼 성장이 제한됐던 시장이 빅테크 기업의 산업특화 클라우드 플랫폼(Vertical PaaS) 등장으로 근본부터 바뀌었다는 진단이다.

공급 측면에선 클라우드 플랫폼을 기반으로 한 산업특화 서비스형 소프트웨어(Vertical SaaS) 기업이 늘며 산업간 경계가 허물어졌다. 이는 중소기업의 산업특화 소프트웨어 도입을 촉진하는 기폭제가 됐다.

수요 측면에서도 극적인 변화가 나타났다. 과거 대기업 일부 부서에서 특정 문제를 해결하던 보완재 성격에서 벗어나 소프트웨어가 산업의 핵심이 되는 '소프트웨어 중심 산업 패러다임(Software Defined X)'이 확산되며 기업의 명운을 좌우하는 핵심 경쟁 무기로 탈바꿈했다.

기술 관점에서는 AI의 등장이 시장의 역동성을 키웠다. 특정 기업이 오랜 기간 시장을 독과점하며 기술 혁신이 정체됐던 환경에 산업별 데이터를 학습한 AI가 등장했다. AI 기반 산업특화 소프트웨어 기업들은 산업 고유의 난제를 해결하며 가치 혁신을 이끌고 있다.

SPRi는 이를 바탕으로 산업특화 소프트웨어 활성화를 위한 정책 방향을 제시했다. 우선 대기업과 중소기업의 활용 수준을 높이기 위해 산업별 데이터 및 클라우드 플랫폼 구축 등 산업특화 클라우드 활성화가 필요하다고 봤다. 클라우드 도입을 저해하는 제도 개선과 중소기업 활용 지원 정책도 시급하다고 덧붙였다.

또 AI 기반 산업특화 소프트웨어 개발 촉진을 위한 생태계 조성을 강조했다. 산업별 특성을 고려한 AI 스타트업 육성 지원과 AI 컴퓨팅 인프라 운영관리에 필요한 기반 소프트웨어 기술력 제고가 핵심이다. 다양한 산업으로 AI 기술력을 연결하기 위한 부처 간 긴밀한 협력도 주문했다.

끝으로 협력적 소프트웨어 혁신을 통해 산업 경쟁력을 높일 기회를 제공해야 한다고 역설했다. 여러 산업특화 소프트웨어에 공통으로 탑재되는 모듈을 통합 개발하거나 동종업계 기업이 협력해 소프트웨어를 함께 개발하는 오픈소스 프로젝트 운영 등을 대안으로 꼽았다.

이동현 소프트웨어정책연구소 SW기반정책·인재연구실 선임연구원은 "산업특화 클라우드를 활성화하고 AI 기반 소프트웨어 개발을 촉진해 산업 경쟁력을 높여야 한다"며 "이를 위해 부처 간 협력과 대-중소기업 상생을 바탕으로 한 협력적 소프트웨어 혁신 생태계 조성이 시급하다"고 밝혔다.