AI 확산에 소프트웨어주 급락세…"싸도 살 이유 없다" 매도세 확산

올해 반등을 기대했던 미국 소프트웨어(SW)주가 다시 급락하며 투자심리가 크게 위축되고 있다. 인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하면서 기존 SW 기업들이 AI 경쟁에서 밀릴 수 있다는 불안이 확산된 영향이다.

19일 블룸버그통신에 따르면 모건스탠리가 대표 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기업을 묶어 추적하는 지표는 올해 들어 15% 하락했다. 지난해에도 11% 떨어진 데 이어 약세가 이어지면서 2022년 이후 가장 부진한 연초 흐름이라는 평가가 나온다.

시장 분위기를 흔든 직접적인 계기는 AI 스타트업 앤트로픽이 지난 12일 공개한 새 AI 도구다. 새 서비스가 등장하자 기존 SW 서비스가 AI로 대체될 수 있다는 우려가 다시 커졌다는 분석이다. 이번에 공개된 '클로드 코워크'는 스크린샷을 기반으로 스프레드시트를 만들거나 여러 메모를 모아 보고서 초안을 작성하는 기능을 제공한다. 앤트로픽은 서비스가 대부분 AI를 활용해 빠르게 개발됐다고 설명했다.

이 도구는 아직 검증 단계에 불과하지만 투자자들의 불안 심리를 자극하면서 SW의 AI 대체 가능성을 상징적으로 보여준 사례가 될 수 있다는 평가가 나온다. 실제 주요 SW 기업들의 주가도 크게 흔들렸다. 터보택스 운영사 인튜이트는 16% 급락해 2022년 이후 최악의 낙폭을 기록했고 어도비와 세일즈포스 역시 11% 이상 하락한 바 있다.

AI 서비스 확산 영향으로 미국 SW 주가들이 급락하고 있다.

미즈호증권의 조던 클라인 기술 섹터 전문 애널리스트는 "기관 투자자들 사이에서는 SW 주가가 아무리 저렴해져도 보유할 이유가 없다는 인식이 확산하고 있다"며 "재평가를 이끌 촉매가 사실상 없다"고 분석했다.

이번 매도세는 SW 업종과 다른 기술 섹터 간의 주가 흐름 차이를 더욱 크게 벌리고 있다. 과거에는 SaaS 기반의 높은 이익률과 반복 매출 구조가 강점으로 꼽혔지만 최근에는 AI 신생 서비스와의 경쟁이 이런 장점을 압도하고 있다는 지적이다.

실제 나스닥100 지수가 최근 사상 최고치 부근에서 움직인 반면, 서비스나우 등 일부 SW 기업 주가는 수년래 최저 수준에서 거래되고 있다. 시장에서는 다수 SW 기업이 자체 AI 제품을 내놓고도 아직 뚜렷한 성과를 보여주지 못하고 있다는 관측도 나온다. 세일즈포스는 에이전트포스 채택 확산을 강조했지만 매출에 의미 있는 변화를 주지 못했고 어도비는 생성형 AI 기능을 편집 SW에 적용했으나 지난해 12월 실적 발표에서 일부 AI 관련 지표를 업데이트하지 않았다는 평가가 제기된다.

실적 전망도 부담 요인으로 꼽힌다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 S&P500 내 SW·서비스 기업들의 이익 증가율은 지난해 약 19% 성장에서 올해 14%로 둔화할 것으로 예상된다. 반면 반도체 업종은 더 높은 성장 기대를 받고 있다.

대표적으로 엔비디아 등 반도체 기업들은 마이크로소프트(MS)·아마존·알파벳·메타 등 빅테크들이 AI 인프라 투자를 공격적으로 확대하면서 수요 전망이 비교적 뚜렷하다는 평가다. 반도체 관련 종목은 지난해 약 45% 이익 성장이 예상되며 올해는 59%로 더 확대될 것이라는 전망이 나온다.

이에 반해 SW 기업들의 밸류에이션은 계속 낮아지고 있다. 모건스탠리 SW 바스켓은 향후 12개월 예상 실적 기준 주가수익비율(PER) 18배 수준으로 내려와 사상 최저 수준에 근접했다. 과거 10년 평균이 55배 이상이었던 것과 비교하면 할인 폭이 크다는 분석이다.

오스터와이스 캐피털 매니지먼트의 브라이언 웡 포트폴리오 매니저는 "그동안 SW 기업들이 높은 멀티플을 받았던 이유는 구독 기반 반복 매출 덕분에 미래 수익을 거의 무한히 추정할 수 있었던 덕분"이라며 "하지만 24시간 작동하며 업무를 수행하는 AI 에이전트들과 경쟁하는 상황에서 어떤 멀티플이 적정한지 판단하기 어렵다"고 설명했다.