아이스크림에듀, 홈런 굿즈 ‘텀블러&파우치 세트’ 출시

에듀테크 기업 아이스크림에듀(대표 박기석)의 유아 및 초중등 스마트러닝 ‘아이스크림 홈런’이 새학기 브랜드 굿즈 ‘텀블러&파우치 세트’를 출시했다고 19일 밝혔다.

이번에 선보인 ‘텀블러&파우치 세트’는 편의성과 실용성을 강조한 제품이다. 아이들이 휴대하기에 무겁지 않으면서도 넉넉한 500ml 용량이며, 뚜껑을 열 필요 없이 한 손으로도 간편하게 이용할 수 있는 원터치 캡을 적용했다. 바로 음용하거나 내장된 빨대를 이용해 이동 중에도 편리하게 음용할 수 있다.

파우치는 텀블러 수납 공간뿐만 아니라 휴대폰 등 작은 소지품을 수납할 수 있는 별도 주머니도 있어 외출 시 활용도 또한 높다. 탈부착 가능한 스트랩도 있어 휴대성도 높였다.

홈런 텀블러&파우치 세트

텀블러와 파우치 모두 아이스크림 홈런의 브랜드 컬러인 오렌지색을 적용해 따뜻하면서도 화사한 느낌을 살렸다. 여기에 홈런의 인기 캐릭터인 뚜루뚜루와 메론이, 행복과 행운을 상징하는 세잎클로버와 네잎클로버, 새학기 응원 문구를 더해 아이들을 향한 홈런의 메시지를 표현했다.

관련기사

'텀블러&파우치 세트’는 ‘리틀홈런’ 또는 ‘홈런 초등’에 신규로 가입하는 회원에게 선물로 제공된다.

아이스크림에듀 관계자는 “새학기를 응원하고 실용적인 선물도 제공하고자 이번 ‘텀블러&파우치 세트’를 선보였다”며 “아이들에게 의미 있고 활용도 높은 새해 선물이 되길 바란다”고 말했다.