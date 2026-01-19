지그재그 "겨울에도 원숄더·쇼츠 판매↑"

카카오스타일(대표 서정훈)이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 ‘지그재그’가 본격적으로 시작된 겨울 시즌, 두터운 상하의로 몸을 감싸는 대신 어깨·다리 등을 과감하게 드러내는 디자인의 상품 수요가 급증했다고 19일 밝혔다.

지그재그가 최근 한 달(12/14~01/13)동안의 상품 데이터를 분석한 결과 한쪽 어깨를 드러내는 스타일의 ‘원숄더’ 검색량이 전년 동기 대비 3배 이상(263%) 크게 증가한 것으로 나타났다.

검색량 뿐만 아니라 실제 거래액도 229% 늘었는데, 특히 캐주얼한 디자인의 ‘원숄더 맨투맨’ 거래액은 동기간 24배 가까이(2291%) 폭증했다. 디자인에 보온성까지 챙긴 니트 소재의 상품 거래액도 약 2배(93%) 늘며 그 인기를 입증했다.

카카오스타일 보도자료_달라진 겨울 패션 지도…지그재그, 원숄더·쇼츠 판매↑

조금 더 과감한 트임으로 페스티벌룩, 모임룩 등으로 수요가 높던 ‘오프숄더’도 덩달아 대세 아이템으로 떠올랐다. 오프숄더 맨투맨(258%)부터 오프숄더 니트(75%), 오프숄더 블라우스(10%)까지 관련 상품 거래액이 날개를 달았다.

지그재그 ‘상의’ 판매 상위 랭킹에서도 원숄더, 오프숄더 상품들이 대거 이름을 올리고 있다. 쇼핑몰 ‘베이델리’의 ‘비거 나시 브이넥 니트 세트’는 깊게 파진 민소매와 오프숄더 니트가 세트인 상품으로, 착용 방식에 따라 원숄더로도, 오프숄더로도 입을 수 있다. 반면, 쇼핑몰 ‘슬로우앤드’의 ‘원오프숄더 여리핏 맨투맨’은 과하지 않은 트임으로 일상에서도 부담 없이 착용하기 좋아 판매가 늘었다.

원숄더, 오프숄더 인기와 함께 속옷 트렌드도 바뀌었다. 속옷 끈이 보이지 않아 주로 여름 시즌 수요가 높았던 ‘오프숄더 브라’ 거래액이 동기간 20% 증가했으며, 피부에 부착/밀착해 착용하는 누브라(33%)와 이너로 입기 좋은 튜브탑(17%)을 구매하는 고객들도 늘어났다.

상의가 맨살을 드러냈다면, 하의는 짧아졌다. 같은 기간 ‘쇼츠’ 거래액은 전년 동기 대비 2배 이상(140%) 뛰었다. 특히, 쇼츠 디자인을 조금 더 따뜻하게 즐길 수 있는 두터운 소재의 상품이 사랑받고 있는데, 울 쇼츠 거래액은 동기간 12배 이상(1182%) 폭증했고, 니트 쇼츠(31%) 거래액도 증가했다. 이외에도 쇼트팬츠(74%), 겨울 반바지(37%) 등 쇼츠와 유사한 키워드의 상품 거래액도 작년 겨울보다 늘었다.

노출 디자인 상품의 때아닌 ‘특수’는 날씨의 도움이 컸다. 올해 겨울 영하 10도부터 영상 10도까지 극한의 한파와 늦가을·초겨울 수준의 온화한 날씨까지 기온 변화가 크게 일어나면서 보온성이 뛰어난 의류와 함께 노출이 가미된 상품 판매가 급증한 것.

아울러 소재·디자인 등 겨울 아우터의 품질이 매년 더 업그레이드되면서 이너로 착용하는 상·하의가 이전보다 가벼워진 점도 거래액 성장에 한몫을 했다.

카카오스타일 관계자는 “원숄더, 오프숄더 등 주로 봄, 여름 시즌 인기를 얻던 상품들이 계절 공식을 깨고 한겨울 거래액 상승 행진을 이어가고 있다”며 “매 시즌 고객들의 취향과 쇼핑 트렌드가 빠르게 변화하는 만큼, 지그재그는 2030 여성 대표 플랫폼으로서 트렌드를 선도하는 다양한 상품들을 선보여 나갈 예정”이라고 말했다.