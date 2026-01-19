KT알파쇼핑, ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’ 판매

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’, 일명 ‘메디컬 삭스’를 선보이며 헬스케어 시장 확대에 나선다고 19일 밝혔다.

발 건강으로 고민하는 현대인들을 위한 24시간 밀착케어 양말형 압박밴드 상품으로, 홈쇼핑 업계 최초로 단독 출시한다.

최근 제 2의 심장이라 불리는 ‘발’ 건강이 주목받으며 걸으면서 발 관련 질환에 도움을 줄 수 있는 운동화, 인솔 등이 대중들의 큰 호응을 얻고 있다. KT알파 쇼핑은 무게중심이 발로 옮겨졌을 때에만 효과를 볼 수 있는 기존 제품에서 더 나아가, 걸을 때뿐만 아니라 앉아있거나 누워있을 때에도 상시 효과를 낼 수 있는 상품 기획에 매진, 오는 21일 ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’를 선보인다.

KT알파 쇼핑, 국내 최초 양말형 의료기기 단독 출시

국내 최초 양말처럼 신는 방식의 ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’는 1등급 인증을 획득한 의료기기다. KT알파 쇼핑과 헬스케어 전문 브랜드 ‘레드닥터’가 지난해 부터 공동 기획했으며 전문의부터 운동처방사까지 다양한 전문가들과 협업해 제품을 개발했다.

‘의료기기 GMP(Good Manufacturing Practice) 인증’은 의료기기 제조업자가 제공하는 의료제품의 품질을 보증하기 위한 기준으로, 필요시설과 제조·품질관리체계를 갖춰 적합성을 인정받아야 하며, 사용목적 및 작용원리, 제품의 성능 및 안전 확인, 임상시험자료 등의 기술문서를 철저히 심사받는다.

‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’는 발등-발목-아킬레스건을 따라 이어지는 3단계 Y자 압박 설계를 통해 혈액이 정체되는 것을 방지하고, 서로 다른 5가지 원사로 직조를 달리해 발바닥 아치, 발목 부위 등의 혈액순환에 도움을 준다. 또한 발등과 발바닥은 메시 원단을 사용해 통기성을 확보하고, 면 소재로 쿠션감과 착용감을 더해 계절에 상관없이 착용할 수 있다. 인증 허가를 받은 나라에서만 생산 가능한 의료기기인만큼 국내 생산 제품이기 때문에 우수한 품질을 자랑한다.

이번 상품을 기획한 KT알파 쇼핑 장찬희 T커머스전략본부장은 “혈액순환 문제로 피로감을 느끼거나 다리 붓기, 수족냉증으로 고민하는 분, 야외활동 및 운동을 많이 하시는 분 등 오늘날 현대인의 생활패턴에 꼭 맞춘 생활 속 의료기기”라며 “양말처럼 편안하게 매일 신는 것만으로도 발 건강을 관리하는데 도움이 될 것”이라고 말했다.

오는 21일 20시대 론칭방송 기념으로 오직 KT알파 쇼핑 방송에서만 ‘레드닥터 벤업 라이프 시리즈’ 3종 세트 및 6종 세트를 특별 혜택가로 만나볼 수 있다.