"소상공인 디지털화 선도"...오픈놀, 2025년 지원사업 성과 발표

오픈놀은 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 소상공인시장진흥공단 등 유관 기관과 협력해 2025년 한 해 동안 전개한 소상공인 지원 프로그램의 연간 성과를 발표했다고 15일 밝혔다.

먼저 '디지털 전환 및 판로 개척 지원 교육 영역'에서는 기초부터 심화까지 단계별 디지털 커머스 교육을 통해 총 350여 개사의 소상공인의 디지털 전환을 이끌며 소상공인 간의 디지털 격차 해소에 기여했다. 국내외 판로개척 및 마케팅 영역에서는 운영 중인 ‘소담스퀘어 당산’을 통해 라이브 커머스 구축, 마케팅 컨설팅, 온라인 기획전 등을 지원했다. 무엇보다 XR 스튜디오 공간 지원을 통해 소상공인의 콘텐츠 경쟁력을 한 단계 높인 점이 차별화된 성과로 꼽힌다.

또 'LIPS 연계 투자 및 금융 선순환 구조 마련 금융 지원 영역' 행보도 두드러졌다. 오픈놀은 ‘혁신 소상공인 투자연계지원(LIPS)’ 운영사로서 소상공인의 금융 지원 및 투자유치에도 앞장섰다. 지난 4월과 11월, 두 차례에 걸쳐 데모데이를 개최해 가능성을 인정받은 혁신 소상공인 6개사에 대해 총 4억 원의 직접 투자를 단행했다.

오픈놀의 직접 투자는 민간 운영사가 기업 경쟁력을 사전 보증해 후속 투자를 유도하는 ‘마중물’ 역할을 수행한다. 투자 유치 소상공인은 대외 인증 효과를 통해 민간 투자 시장에서의 매력도를 높여 추가 금융 지원 기회를 창출하는 선순환 구조에 진입한다.

민간 주도 사후 관리 및 플랫폼 시너지 오픈놀은 이러한 금융적 기틀 마련에 그치지 않고, 자체 보육 공간과 단계별 액셀러레이팅 프로그램을 결합한 밀착형 사후 관리를 병행하며 소상공인이 혁신 기업으로 성장할 수 있는 실질적인 자립 기반을 민간 주도로 구축했다.

이와 같은 상생 행보는 디지털 커머스 교육, 인프라 지원, LIPS 투자로 이어지는 통합 지원 체계를 안착시켰다는 점에서 의미가 크다. 오픈놀은 향후 자사의 주력 서비스인 커리어 채용 플랫폼 ‘미니인턴’의 검증된 역량을 활용해 시너지를 극대화할 방침이다

오픈놀은 “현재 소상공인들에게 가장 필요한 것은 단기적인 보조금을 넘어 스스로 자립할 수 있는 비즈니스 생태계”라며 “먼저 LIPS 기반의 금융 지원과 소담스퀘어의 인프라를 유기적으로 결합해, 초기 소상공인이 혁신적인 ‘기업가형 소상공인’으로 밸류업(Value-up)할 수 있는 완성형 모델을 제시하겠다”고 밝혔다.

이어 “나아가 미니인턴 플랫폼이 축적해 온 채용 및 교육 노하우를 소상공인 지원 프로세스에 녹여냄으로써, 소상공인의 우수 인재 확보와 역량 강화가 실질적인 투자 및 보육 성과로 직결되는 오픈놀만의 성장 공식을 정립해 나갈 것”이라고 덧붙였다.