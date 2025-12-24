2030 '쉬었음' 71만 돌파…오픈놀, 사회 고립 해소 '연결망' 구축

국내 청년층의 고립과 단절이 사회 문제로 부각한 가운데 커리어 플랫폼 기업 오픈놀(대표 권인택)이 시행하는 민간 차원의 사회적 관계망 재구축 사업이 시선을 모으고 있다.

실제, 국내 청년층의 고립과 단절 문제가 통계적 임계점에 도달했다. 최근 국가데이터처의 경제활동인구 조사에 따르면, 지난달 20·30대 ‘쉬었음’ 인구는 71만 8968명으로 전년 대비 3.4% 증가했다. 특히 남성 ‘쉬었음’ 인구는 46만여 명으로 2014년 통계 집계 이후 11월 기준 역대 최다를 기록했다.

실업자와 취업 준비생을 포함해 사실상 일자리 밖에 머물고 있는 2030 청년은 무려 158만 9028명에 달한다. 이는 코로나 팬데믹 시기였던 2021년 이후 4년 만에 가장 높은 수치로, 제조·건설업 등 주요 일자리 감소와 구직 포기가 맞물린 결과로 풀이된다. 이러한 장기 단절은 개인의 경제적 빈곤을 넘어 정서적 고립과 사회적 비용의 증대로 이어지고 있다.

오픈놀 합정 사무실 전경.

이처럼 사회적 단절과 불안정 상태에 놓인 청년들이 급증함에 따라, 단순히 일자리를 알선하는 수준을 넘어 이들의 삶을 회복하고 사회적 관계망을 재구축하려는 민간 차원의 노력이 주목받고 있다.

24일 에듀테크 기반 커리어 플랫폼 기업 오픈놀은 이러한 문제를 사회적 과제로 인식하고, 고립 청년들의 자립을 돕는 공공적 가치 중심 프로그램을 운영하고 있다고 밝혔다. 해당 프로그램은 타인과의 관계 형성에 심리적 장벽을 느끼는 청년들을 위해 소규모 참여와 단계별 활동으로 설계된 것이 특징이다.

진로 탐색과 직무 체험을 커뮤니티 활동과 결합, 청년들이 스스로 자신의 가능성을 발견하고 사회 구성원으로서의 소속감을 회복하도록 돕고 있다.

오픈놀은 일방적인 강의 방식에서 탈피해, 참여 청년들이 직접 네트워킹 소모임을 기획하고 운영하는 등 참여자 주도형 운영을 강화하고 있다. 이는 청년기 사회적 자본을 확대하고 진로 선택의 불확실성을 줄이는 선순환 구조를 만든다는 평가다.

오픈놀 권인택 대표는 "사회적 고립을 겪는 청년들에게 가장 필요한 것은 ‘다시 연결될 수 있다’는 신뢰의 경험”이라며 “앞으로도 미니인턴, M클래스 등 우리가 보유한 인프라를 활용해 청년들이 자신의 속도에 맞춰 사회와 관계를 회복할 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.