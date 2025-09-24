오픈놀, 미래내일 일경험 사전직무교육 성과

고용노동부가 주관하는 ‘미래내일 일경험’ 사업은 미취업 청년에게 다양한 직무 체험 기회를 제공해 원활한 노동시장 진입을 돕는 청년 일자리 지원 프로그램이다. 이 중 ‘사전직무교육’은 청년들이 일경험에 앞서 실질적인 직무 역량을 기를 수 있도록 지원하는 과정이다.

오픈놀은 이 사업의 사전직무교육 전문기관이다. 24일 회사에 따르면, 단순 이론 교육에서 벗어나 현업에서 활동중인 전문 강사진을 중심으로 직무별 실무 툴 활용법, 개인 혹은 팀 기반 실습 등을 통해 차별화된 강의를 운영하고 있다. 이를 통해 참여 청년들은 직무 이해도를 높이고 실무에 대한 자신감을 쌓으며, 현장 적응을 위한 기반을 다질 수 있다.

올해 상반기 교육 과정은 △광고·마케팅 △경영·사무 △IT △공공행정 등 다양한 직무군을 중심으로 구성됐다. 모의 프로젝트와 과제 수행, 팀별 실습 등을 포함해 업무 역량 강화에 도움이 되는 학습 환경을 제공했으며, 청년들은 이를 통해 기초 직무 역량을 쌓는 동시에 실무에 대한 자신감을 높일 수 있었다고 회사는 밝혔다. 특히 강사진과의 밀착 피드백과 직무별 맞춤형 실습을 통해 참여자들이 교육 성과를 체감했다고 덧붙였다.

회사는 상반기 운영 결과, 설문에 참여한 청년들의 90% 이상이 ‘취업 준비에 실질적 도움이 됐다고 응답했고, 교육 전후로 직무에 대한 자신감이 크게 향상됐다는 피드백이 확인됐다고 말했다. 또 다수 청년들은 “현장에서 바로 활용할 수 있는 유용한 교육이었다”, “직무 역량을 강화할 수 있는 다양한 실습 경험과 현직 강사님들의 실무 사례를 직접 들을 수 있어 좋았다” 등의 긍정적인 반응을 보이며 사전직무교육의 효과를 체감했다.

오픈놀은 “현업 중심의 사전직무교육은 청년들이 자신감을 가지고 실무 현장에 나설 수 있도록 돕는 과정”이라며 “실질적 역량 강화를 바탕으로 청년과 기업 모두에게 긍정적인 효과를 가져올 것”이라고 밝혔다.

오픈놀은 현재 2025년 하반기 일경험 운영기관 발굴에 적극 나서고 있다. 상반기 교육 성과를 바탕으로, 더 많은 운영기관과 협력해 청년들에게 안정적이고 효과적인 사전직무교육 기회를 제공하기 위함이다.

특히, 오픈놀의 사전직무교육은 이수한 청년들로부터 기업 초기 업무 적응력과 실무 자신감에서 긍정적인 평가를 받고 있어, 운영기관 입장에서는 준비된 인재와 연결될 수 있는 이점이 있다. 이는 단순한 교육 위탁을 넘어, 기관이 청년 인재 발굴과 성장 과정에 주체적으로 참여할 수 있는 기회로 작용한다. 오픈놀은 “이번 하반기 운영기관 발굴을 통해 협력 네트워크를 한층 강화하고, 청년과 기업 모두에 도움이 되는 교육 환경을 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.