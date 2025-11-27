오픈놀, ITU 연계 청소년 로보틱스 대회 성료

과학기술정보통신부가 주최하고 한국과학창의재단이 주관한 ‘2025 SW동행 로보틱스 챌린지’가 지난 8일 네이버 1784에서 성공적으로 개최됐다. 이번 대회는 네이버 커넥트재단이 후원하고, 오픈놀이 운영했다. 전국 청소년들이 로봇 기술을 활용해 식량안보(Food Security) 문제를 해결하는 과제를 수행하며 기술을 통한 사회문제 해결 역량을 선보였다.

이번 대회는 국제전기통신연합(ITU)이 주관하는 세계대회 ‘Robotics for Good Youth Challenge’와 연계한 청소년 로봇 경진대회다. 올해 본선에는 전국 예선을 통과한 17개 팀이 참가해 농업의 핵심 과정인 경작·관개·수확·분류 미션을 로봇으로 구현하며 기술적 완성도와 협업 능력을 선보였다.

2025 SW 동행 로보틱스 챌린지 단체사진

또 대회 현장에는 네이버랩스 소속 연구원의 특별 강연이 진행, 참가자들이 AI 시대 기술 및 산업의 변화를 폭넓게 이해하는 시간을 가졌다.

이 사업을 맡은 오픈놀 교육사업부 책임자는 "로보틱스 챌린지는 청소년이 기술로 세상의 문제를 해결해 보는 기회의 장"이라며 "앞으로도 AI·SW·로봇이 융합된 교육을 통해 미래 세대가 주도적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

오픈놀(Openknowl)은 청소년과 청년이 기술과 진로를 연결할 수 있도록 다양한 교육 프로젝트를 운영하는 에듀테크 기업이다. 전국 단위 미래기술 교육과 진로 프로그램을 기획·운영하고 있으며, 청년 실무형 교육 플랫폼 ‘미니인턴(miniintern)’을 통해 AI 기반 직무 학습과 경험 중심 성장을 지원한다.