이해민 의원 "쿠팡, '한미 관계 이간질·국회 모독' 책임 묻겠다"

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 이해민 의원은 15일 페이스북에 “조국혁신당은 쿠팡이 거짓 정보로 한미 관계를 이간질하고 대한민국 국회를 모독하는 행위를 끝까지 추적해 책임을 묻겠다”고 밝혔다.

이 의원은 한 미국 하원 의원이 의회 청문회에서 쿠팡이 미국 기업이라 차별을 받는다는 언급을 두고 “국경은 넘나들며 이상한 로비를 펼치고 있다”며 “한국에선 기사가 나왔으나 어느 미국 주력지에서도 관련 기사를 발견하지 못했다”고 운을 뗐다.

이어, “쿠팡은 지금 미국 의회에 로비를 하고, 그 내용을 국내 언론에 주로 기사를 내게 하면서 대한민국 정부와 대한민국 국회를 ‘미국’이라는 단어로 압박하고 있다”면서 “속이 너무 보여서 가로소움을 금할 수 없다”고 지적했다.

이해민 의원

그러면서 “저는 (미국 의회가) 하나하나 거짓정보로 로비당했다는 것을 밝혀주고 왔으나 이번에도 똑같은 수법으로 '피해자 코스프레'를 하며 양국 의회 사이를 갈라치고 통상 문제로 비화시키고 있다”고 꼬집었다.

이 의원은 또 “보안 관리를 제대로 못해 발생한 정보 유출 사태를 통상 마찰로 둔갑시키는 행태는 만천하에 드러내야 한다”며 “로저스 대표는 당장 들어와 경찰 소환에 응해야 한다”고 주장했다.

한국 정부를 향해서는 “ 쿠팡의 거짓 로비 내용과 디지털 장벽 문제는 반드시 구분해 협상에 임하기 바란다”며 “정부 TF단의 조사 또한 속도를 내기 바란다”고 주문했다.