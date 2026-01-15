스테이블코인, ‘결제 대체’ 대신 ‘정산·지급 레일’ 확대에 집중

스테이블코인을 활용한 정산, 지급 인프라 확대 행보가 이어지고 있다. 소비자가 결제 화면에서 체감하는 경험을 바꾸기보다 기존 인프라의 특정 구간을 스테이블코인과 연결해 돈의 흐름을 조금씩 바꾸는 접근이다.

매장 결제 승인 구조를 뒤집기보다, 지급과 정산처럼 기업 고객이 비용과 시간을 직접 체감하는 영역부터 손대는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

결제 단말 기업 인제니코는 지난 13일(현지시간) 월렛커넥트 페이와 함께 물리적 매장 결제에서 스테이블코인 결제를 가능하게 하는 ‘디지털 커런시’ 솔루션을 공개했다. 지갑 연결 흐름을 단말에 얹어 카드 중심 환경을 스테이블코인까지 넓히겠다는 구상이다.

스테이블코인 이미지. (사진=챗GPT)

지급망에서는 스테이블코인 기반 ‘자금조달’과 ‘수취’ 옵션을 추가하는 방식이 먼저 나온다. 비자는 13일(현지시간) BVNK와 협력해 비자 다이렉트에서 스테이블코인으로 지급 자금을 미리 대는 방식과 스테이블코인 지갑으로 보내는 지급을 일부 시장에서 파일럿으로 붙인다는 내용을 전했다. 결제 경험을 바꾸기보다 기업 지급망의 종착지를 하나 늘려 선택지를 만드는 방향이다.

은행은 결제 상품 출시보다 ‘클리어링 레이어’ 확보에 가까운 선택을 하는 사례가 전해졌다. 바클레이스는 7일(현지시간) 스테이블코인 간 정산을 맞춰주는 시스템을 표방하는 유빅스(Ubyx)에 지분을 투자한 것으로 전해졌다.

발행사와 토큰 종류가 늘어날수록 정산이 복잡해질 수 있다는 점에서 은행이 전면에 나서 결제 서비스를 만들기보다 정산 허브 성격의 인프라에 먼저 발을 들여놓은 것으로 해석된다.

(사진=이미지투데이)

결제 인프라를 노리는 기업들도 ‘규제된 지급 사업자’로의 진화를 전면에 내세우는 쪽으로 가닥을 잡고 있다.

관련기사

폴리곤 랩스는 13일(현지시간) 미국 결제 사업 확장을 염두에 두고 결제·온오프램프 업체 코인미와 지갑 인프라 업체 시퀀스를 인수하는 거래를 추진한다고 발표했다. 이와 함께 초기에는 기존 카드 네트워크와의 정면 승부보다는 협업을 택하겠다는 취지의 입장도 함께 내놨다.

디지털자산 업계의 한 관계자는 "은행이 직접 스테이블코인 결제 상품을 내기보다는, 여러 발행사·토큰이 늘어날 때 정산을 어떻게 표준화할지가 더 시급한 과제”라며 “결국 레일을 쥔 쪽이 수수료 구조와 규칙을 설계하게 될 것이다"라고 말했다.